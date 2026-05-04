Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Jest komunikat

O rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych poinformowała w opublikowanym w niedzielę w nocy komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Rozmowa prezydentów Polski i USA. Znamy tematy

"Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem" – podano.

Z komunikatu wynika, że w czasie rozmowy Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.

Prezydenci mieli także omówić aktualną sytuację bezpieczeństwa. "Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko – amerykańskiego" – czytamy.

Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Niemiec

Przypomnijmy, że ostatni z tematów pojawił się za sprawą decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z Niemiec ok. pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy. Podjął ją, jak poinformowano w komunikacie, minister wojny Pete Hegseth. "Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Pytany później o powody takiej decyzji amerykański przywódca oświadczył: "Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż pięć tysięcy".

