Ciekawy sondaż w USA. Amerykanie ocenili bystrość umysłu Donalda Trumpa

Badanie mierzyło poziom poparcia dla polityki prezydenta USA, ale także dotyczyło ocen cech osobistych, takich jak sprawność intelektualna czy kondycja fizyczna głowy państwa.

Rekordowo wysoka dezaprobata i pesymizm społeczny

Z danych opisanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że aż 62 proc. respondentów negatywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Trumpa. To najwyższy poziom dezaprobaty odnotowany w trakcie obu jego kadencji. Jednocześnie poparcie dla działań prezydenta spadło do 37 proc. Badanych zapytano również o ogólną ocenę kierunku, w jakim zmierza kraj. Dwie trzecie Amerykanów (ok. 66 proc.) uważa, że Stany Zjednoczone "idą w złym kierunku".

Wśród wyborców Partii Republikańskiej Trump wciąż cieszy się wysokim poparciem – deklaruje je 85 proc. respondentów. Jednak zmniejszył się odsetek tych, którzy popierają go "zdecydowanie": z 53 proc. we wrześniu do 45 proc. obecnie. Jak wskazuje "Rz", to najniższy wynik w tej grupie w historii jego prezydentury. Znacznie gorzej sytuacja wygląda wśród wyborców niezależnych. Jedynie 25 proc. z nich pozytywnie ocenia pracę prezydenta.

O co pytano respondentów?

Ankietowani oceniali działania prezydenta w szeregu konkretnych obszarów polityki publicznej. Wyniki pokazują wyraźną przewagę ocen negatywnych:

Koszty utrzymania: 76 proc. badanych nie pochwala działań administracji, jedynie 23 proc. je aprobuje

Inflacja: 72 proc. ocen negatywnych

Gospodarka: 65 proc. dezaprobaty

Polityka wobec Iranu: 66 proc. negatywnych ocen

Relacje z sojusznikami: 65 proc. dezaprobaty

Podatki: ok. 60 proc. negatywnych wskazań

Imigracja: 59 proc. ocen negatywnych, 40 proc. pozytywnych

Dodatkowo 46 proc. respondentów uznało, że Trump jest "zbyt konserwatywny".

"Bystrość umysłu" i zdolność do podejmowania decyzji

Ankietowanych zapytano m.in. o zdolność podejmowania decyzji, sprawność intelektualną oraz kondycję fizyczną Donalda Trumpa. Około 66 proc. respondentów uznało, że Trump "nie rozważa wystarczająco starannie ważnych decyzji".

Około 60 proc. stwierdziło, że prezydent Stanów Zjednoczonych "nie ma wystarczającej bystrości umysłu", by pełnić funkcję prezydenta. Do tego 55 proc. respondentów uważa, że Trump nie jest w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej a 54 proc. nie postrzega go jako "silnego przywódcy".

