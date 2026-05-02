Wysłannicy Trumpa unikają wizyty na Ukrainie. Ujawniono, z czym "mają problem"

"Kyiv Independent", powołując się na anonimowe źródła, informuje, że wysoki rangą ukraiński urzędnik znający sprawę powiedział, że "wiele razy obiecywali wizytę w Kijowie, ale jak dotąd nie udało im się zrealizować ani jednego słowa".

Dziennik podkreślił frustrację w Kijowie spowodowaną brakiem równowagi w kontaktach dyplomatycznych, zauważając, że Witkoff i Kushner często podróżowali do Rosji, aby spotkać się z jej przywódcą Władimirem Putinem.

Dwa źródła przekazały, że plan zakładał, iż Witkoff i Kushner najpierw odwiedzą Kijów, spotkają się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a następnie udadzą się do Moskwy na rozmowy z Putinem.

Witkoff i Kushner nie spieszą się na Ukrainę

Obecnie kilka czynników komplikuje wizytę.

"Na szczeblu strategicznym obaj wysłannicy pozostają głęboko zaangażowani w negocjacje USA i Iranu, które w dalszym ciągu stanowią dominujący punkt programu polityki zagranicznej Waszyngtonu" – mówi jedno ze źródeł.

Jeden z urzędników stwierdził, że uwaga administracji USA tak bardzo się przesunęła, że Ukraina nie jest już motorem działań dyplomatycznych.

Witkoff ma problem z podróżowaniem pociągiem?

Warunki podróżowania w czasie wojny również stanowią przeszkodę.

"Mają własny problem z koniecznością podróżowania pociągiem. To trudne dla Witkoffa" – powiedział jeden ze źródeł zaznajomionych z rozmowami.

Głębszym problemem jest brak postępu w negocjacjach i ryzyko, że wizyta ujawniłaby ten impas.

Jeden z ukraińskich urzędników powiedział: "Rosjanie upierają się, że chcą całego Donbasu. Nasze stanowisko jest takie: znajdźmy przyzwoite rozwiązanie. Na razie nie jest jasne, dlaczego wysłannicy Trumpa mieliby przejeżdżać tak długą drogę, żeby znowu usłyszeć to samo".

Ten sam urzędnik dodał, że "nie ma jeszcze żadnych konkretnych informacji".

Przedstawiciel władz USA powiedział dziennikowi "Kyiv Independent", że wizyta jest nadal przedmiotem dyskusji, ale podkreślił, że "nie została jeszcze zaplanowana".

Komunikacja między Kijowem a Waszyngtonem jest kontynuowana

Pomimo przerwy w rozmowach na wysokim szczeblu, komunikacja między Kijowem a Waszyngtonem jest kontynuowana. Przedstawiciele obu stron pozostają w kontakcie wieloma kanałami, mimo że Ukraina poszukuje sposobów na zmianę formatu współpracy.

Według jednego z ukraińskich urzędników Kijów poszukuje obecnie "nowych formatów" w celu ożywienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

"Sytuacja w USA jest obecnie dla nich niekorzystna, właśnie ze względu na wojnę w Iranie" – dodał urzędnik.

Ostatnia runda rozmów trójstronnych miała miejsce 16 lutego, natomiast kolejne spotkanie, zaplanowane na koniec lutego, zostało przełożone na krótko przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Wołodymyr Zełenski powiedział 14 kwietnia, że Witkoff i Kushner planują wizytę na Ukrainie.

Czytaj też:

Trump wyznaczył konkretną datę zakończenia wojny między Ukrainą a RosjąCzytaj też:

Pokoju nie będzie. Putin planuje walczyć jeszcze dwa lata