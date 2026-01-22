Koniec wojny? Zastanawiające słowa wysłannika Trumpa

W Davos odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. Wypowiedź Witkoffa padła podczas spontanicznego przemówienia, które zostało wygłoszone w trakcie śniadania poświęconego przyszłości Ukrainy, w którym wzięli udział m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Jak przekazał współpracownik Donalda Trumpa, cytowany przez agencję Reutera, do ustalenia "pozostała jeszcze jedna kwestia".

Witkoff o wojnie: Rozwiążemy tę kwestię

Witkoff stwierdził jednocześnie, że "Ukraina ma niesamowity zespół negocjacyjny".

– Jeśli obie strony chcą rozwiązać tę kwestię, to ją rozwiążemy – powiedział Steve Witkoff. Jak dodał, już do tej pory zostały poczynione "duże postępy".

Wysłannik Stanów Zjednoczonych podkreślił, że utworzenie strefy wolnocłowej na Ukrainie będzie miało "przełomowe" znaczenie dla Kijowa.

Co powiedział Sikorski? Wysłannik Trumpa był na miejscu

Również wicepremier Radosław Sikorski zabrał głos w trakcie "Ukraińskiego śniadania", spotkania dotyczącego sytuacji na Ukrainie. W trakcie swego krótkiego wystąpienia wskazał na pogarszające się położenie cywili w Ukrainie.

– Mieszkańcy Ukrainy są uzależnieni od lokalnych ciepłowni, które dostarczają im ciepło i energię elektryczną. Kiedy nie ma ogrzewania i prądu, trzeba spuścić wodę z grzejników, a wtedy ich mieszkania stają się niezdatne do zamieszkania. Obecnie obserwujemy exodus ludności z głównych ośrodków miejskich, w tym z Kijowa. Ci ludzie nie zrobili nic, aby na to zasłużyć – mówił Sikorski.

– Celowe atakowanie infrastruktury cywilnej jest zbrodnią wojenną, a Putin nie jest człowiekiem pokoju – dodał minister spraw zagranicznych. Jego słowa padły już po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Władimir Putin przyjął zaproszenie amerykańskiego prezydenta do Rady Pokoju.

Słów Sikorskiego słuchał m.in. specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, który w czwartek poleci do Moskwy, gdzie spotka się prezydentem Rosji.

