Mocne słowa Sikorskiego w Davos. Wszystko słyszał Witkoff

Minister spraw zagranicznych wchodzi w skład polskiej delegacji na forum w Davos. Polityk zabrał głos w trakcie "Ukraińskiego śniadania", spotkania dotyczącego sytuacji na Ukrainie. W trakcie swego krótkiego wystąpienia wskazał na pogarszające się położenie cywili w Ukrainie.

– Mieszkańcy Ukrainy są uzależnieni od lokalnych ciepłowni, które dostarczają im ciepło i energię elektryczną. Kiedy nie ma ogrzewania i prądu, trzeba spuścić wodę z grzejników, a wtedy ich mieszkania stają się niezdatne do zamieszkania. Obecnie obserwujemy exodus ludności z głównych ośrodków miejskich, w tym z Kijowa. Ci ludzie nie zrobili nic, aby na to zasłużyć – mówił Sikorski.

– Celowe atakowanie infrastruktury cywilnej jest zbrodnią wojenną, a Putin nie jest człowiekiem pokoju – dodał minister. Jego słowa padły już po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Władimir Putin przyjął zaproszenie amerykańskiego prezydenta do Rady Pokoju.

Słów Sikorskiego słuchał m.in. specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, który w czwartek poleci do Moskwy, gdzie spotka się prezydentem Rosji.

Kijów pogrążony w ciemnościach

W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy. Rosyjskie ostrzały infrastruktury energetycznej zrujnowały wszystkie konwencjonalne krajowe elektrownie. Awaryjnego paliwa wystarczy na 20 dni. Od ponad tygodnia ciepła i energii pozbawione są setki tysięcy ludzi. Sytuacja pogorszyła się od bombardowania w pierwszej połowie stycznia. Rosja użyła wtedy kilkuset dronów, kilkudziesięciu rakiet i pocisku hipersonicznego Oresznik, by uszkodzić infrastrukturę gazową pod Lwowem, a także główne elektrownie Kijowa.

W ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa” Polacy zebrali niemal 5 mln złotych. Fundusze te mają zostać przeznaczone na zakup generatorów prądu. W akcję zaangażowało się dotychczas prawie 40 tys. darczyńców.

