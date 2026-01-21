Kreml sprzedaje złoto na potęgę. Putin usilnie szuka pieniędzy

To odpowiedź na głębokie problemy fiskalne wywołane spadkiem dochodów z eksportu ropy i gazu oraz rosnącym deficytem budżetowym, który, według szacunków Gazprombanku, może sięgnąć nawet 6 bilionów rubli.

Złoto znika z Rosji w niespotykanym dotąd tempie

Media w Rosji szacują, że tempo sprzedaży złota jest obecnie dwa razy większe niż w grudniu 2025 roku. Łącznie od początku wojny w Ukrainie rosyjskie władze sprzedały około trzech czwartych swojego kruszcu zgromadzonego w NWF, redukując zasoby złota funduszu z ponad 400 ton do około 160–173 ton na początku grudnia 2025 r., co oznacza spadek o ponad połowę.

Powodem decyzji Kremla ma być zła sytuacja finansowa związana z sektorem energetycznym. Jak podają media, tylko w ubiegłym roku gaz i ropa przyniosły znacząco mniej dochodów niż w roku poprzednim, a wpływy ze sprzedaży surowców były najniższe od czasu pandemii. "The Moscow Times" wyjaśnia, że władze Rosji chcą upłynniać rezerwy złota w niespotykanym tempie w historii. W praktyce od 16 stycznia do 5 lutego resort finansów będzie sprzedawać z funduszu juany chińskie i złoto o wartości 12,8 mld rubli dziennie (łącznie 192,1 mld rubli), czyli operacje te mają stać się największymi dziennymi sprzedażami od początku istnienia mechanizmu. Jak podaje z kolei Interfax, ta skala przekracza nawet rekordowe tempo z okresu kryzysu związanego z COVID-19, kiedy aktywa sprzedawano za około 11,4 mld rubli dziennie.

Skala redukcji rezerw i jej znaczenie

Oficjalne dane wskazują, że zasoby złota w NWF spadły o około 60–71 proc. od 2022 r., czyli z ponad 405 ton do mniej niż 180 ton. Co istotne, dotychczas znaczna część wyprzedaży miała charakter księgowy i polegała na przenoszeniu złota między ministerstwem finansów a bankiem centralnym. Ostatnio jednak rosyjski Bank Centralny zaczął sprzedawać fizyczne złoto, które faktycznie opuszcza zasoby rezerwowe, co jest historycznym wyjątkiem i sygnałem pogłębiających się trudności budżetowych.

Kreml szacuje, że w tym roku deficyt budżetowy może wynieść 5,7 bln rubli, co stawia pod znakiem zapytania dalszy rozwój gospodarczy i finansowanie zobowiązań publicznych. Prognozy Gazprombanku dotyczące deficytu budżetowego wskazują, że może on wynieść nawet 6 bln rubli (ok. 77,4 mld dolarów). "The Moscow Times" przypomina, że rząd początkowo planował redukcję deficytu do 3,8 bln rubli (ok. 49 mld dolarów), czyli do 1,6 proc. PKB.

