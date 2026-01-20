NBP zwiększa rezerwy złota

Zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął propozycję prezesa Adama Glapińskiego, by zwiększyć rezerwy złota do 700 ton. Tak wynika z informacji banku centralnego.

"Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie" – powiedział Adam Glapiński, cytowany w komunikacie.

15 stycznia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zapowiedział, że zwróci się do zarządu NBP o przyjęcie uchwały ws. zwiększenia rezerw złota do 700 ton. Na koniec ub.r. Polska miała 550 ton złota, co dawało 12. miejsce w rankingu największych posiadaczy złota wśród banków centralnych, poinformował wtedy.

W połowie stycznia prezes Narodowego Banku Polskiego wystąpił na pierwszej konferencji w 2026 r. Już niemal tradycyjnie Adam Glapiński zaczął oświadczenie dla mediów od informacji o zasobach złota.

Na koniec 2025 r. roku NBP miał 550 mln ton złota, które – według aktualnych cen – jest warte 76,5 mld dolarów, czyli blisko 276 mld zł. Glapiński podkreślił, że w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski był największym nabywcą złota wśród banków centralnych, zwiększając zasoby kruszcu o ponad 100 ton.

NBP znów idzie na zakupy. Chodzi o złoto

– Chciałem państwa poinformować, że zamierzam się zwrócić do zarządu NBP o przyjęcie uchwały o zwiększeniu zasobów naszego złota do 700 ton. Tym razem nie wartościowo, tylko ilościowo, dlatego że złoto ma tak zmienną cenę, ta cena tak szybko rośnie, że my już jesteśmy blisko 30 proc. rezerw w złocie – poinformował Adam Glapiński.

– Nasze rezerwy dewizowe są bardzo duże. Nie zaszkodzi, jak będą jeszcze większe. Czasy są wyjątkowo nerwowe. Wszystkie nasze aktywa rezerwowe, złoto plus dewizy, to jest 976,5 mld zł w tej chwili. To nam daje 12. pozycję wśród banków centralnych – powiedział. Jak podkreślił, sprzedaż złota z rezerw NBP nie wchodzi w grę.

