Tyle wyniosła inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane NBP

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w grudniu wynosił 2,8 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,8 proc., wobec 2 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,1 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej.

Natomiast wskaźnik inflacji bazowej liczonej metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniósł 2,4 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Z kolei wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 2,4 proc. r/r.

GUS: Inflacja w grudniu wyniosła 2,4 proc.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w grudniu 2025 r. wyniosła 2,4 proc. w skali roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług nie zmieniły się.

Jak czytamy w komunikacie, "ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. i towarów o 1,3 proc.)".

"W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług pozostały na niezmienionym poziomie (przy wzroście cen usług o 0,2 proc. i spadku cen towarów o 0,1 proc.). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" – napisano.

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania, zdrowia, restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,7 proc.), łączności (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 0,2 proc.) oraz transportu (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

