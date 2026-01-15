Więcej Polaków oszczędza. Na to wydadzą pieniądze

O poprawie sytuacji finansowej świadczy również fakt, że w ciągu trzech lat z 35 proc. do 41 proc. zwiększyła się liczba badanych, którzy nie sięgali do swoich oszczędności w ciągu ostatniego pół roku.

"Znaczny wzrost dochodów do dyspozycji Polaków w ostatnich trzech latach pozwolił zarówno na solidny wzrost konsumpcji, jak i oszczędności. Nastąpiło to po trudnym 2022 roku, gdy inflacja osiągnęła wynik dwucyfrowy, a stopa oszczędności spadła do zaledwie 0,2 proc. Szacujemy, że w 2025 roku realne dochody Polaków rosły w tempie ponad 5 proc., a stopa oszczędzania wyniosła około 8 proc. i była najwyższa od pandemii w 2020 roku. Wówczas były to jednak oszczędności w dużej mierze wymuszone. Średnia z okresu od 2005 do 2024 roku wyniosła 5,1 proc. Wzrost oszczędności to także tendencja charakterystyczna dla starzejących się społeczeństw, a takim jest zdecydowanie Polska" – powiedział główny ekonomista w ING Banku Śląskim Rafał Benecki, cytowany w komunikacie.

Polacy oszczędzają z myślą o konkretnych celach

Mogąc wskazać trzy odpowiedzi, większość badanych zadeklarowała, że oszczędza z myślą o konkretnych celach. Do najpopularniejszych z nich należą wakacje/wypoczynek (26 proc.). Kolejne miejsca zajęły remont (23 proc.) oraz zdrowie/procedury medyczne (22 proc.). Oszczędzanie w celu ogólnego zabezpieczenia na przyszłość wskazało 22 proc., a tylko 13 proc. oszczędza bez konkretnego celu. To mniej niż na zakup samochodu (17 proc.), emeryturę (16 proc.) czy budowę/zakup mieszkania lub domu (14 proc.) oraz niewiele więcej niż na rozwój zainteresowań/hobby (11 proc.) i edukację dzieci (10 proc.).

"Co zrozumiałe, cele oszczędnościowe zmieniają się wraz z wiekiem. Wśród osób odkładających na zdrowie/procedury medyczne zdecydowanie największą grupę stanowią osoby 55+. Z kolei grupa 18-24 jest największą wśród osób oszczędzających na rozwój zainteresowań/hobby, kariery i własnej edukacji. W przypadku wakacji/wypoczynku odpowiedzi rozkładają się we wszystkich grupach podobnie – w przedziale 24-31 proc. – z wyjątkiem pokolenia 35-44-letnich 'milenialsów'. Tylko 18 proc. z nich wskazało ten cel oszczędnościowy. Wynika to prawdopodobnie z aktualnego etapu życia, gdy inne potrzeby mają wyższy priorytet. Grupa ta jest bowiem wysoko wśród odkładających na ogólne zabezpieczenie na przyszłość, edukację dzieci, inwestycje oraz emeryturę" – czytamy dalej.

Najchętniej oszczędzają najmłodsi

Najwięcej osób deklarujących posiadanie zgromadzonych środków – 81 proc. – jest w najmłodszej grupie 18-24 lat. Najmniej oszczędzających – 72 proc. – jest w grupie 45-54, zakończono.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska użytkowników Internetu, losowo-kwotowa N=1114 osób, w wieku od 18 lat wzwyż.

Kwoty dobrane dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: listopad 2025 r. Metoda: CAWI.

