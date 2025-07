Oszczędności Polaków. Niepokojące dane

Dane pokazują, że 26 proc. Polaków zgromadziło środki, które pozwoliłyby utrzymać się powyżej pół roku – wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Brak oszczędności zadeklarowało 17 proc. respondentów (-1 pkt proc. r/r).

Według badania pn. "Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków", rezerwę finansową do 5 tys. zł posiada w sumie 28 proc. Polaków. Największa grupa zgromadziła oszczędności w przedziale od 10 do 30 tys. zł (18 proc.). Więcej niż 100 tys. zł zgromadziło 15 proc. Polaków. W porównaniu do 2023 i 2024 r., poziom oszczędności Polaków nieco wzrósł. Wskaźnik osób posiadających oszczędności nieprzekraczające 5 tys. zł spadł z poziomu 39 proc. w 2023 r., przez 32 proc. w roku 2024, do poziomu 28 proc. obecnie. Jednocześnie wskaźnik osób posiadających ponad 50 tys. zł wynosił 22 proc. w roku 2023, 24 proc. w roku 2024, a obecnie osiągnął poziom 28 proc.

Poduszka finansowa?

"Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w czerwcu wyniosło 8 800 zł brutto, czyli około 6 330 zł netto. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej to 6 883 zł brutto, czyli 4 645 zł netto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych osób zarabiała nie więcej niż ta kwota, a druga połowa nie mniej. Bufor bezpieczeństwa finansowego definiujemy jako krotność wynagrodzeń netto, które mamy odłożone. Najczęściej jest to wartość sześciu miesięcznych wynagrodzeń netto. Gdy więc przyjmiemy medianę wynagrodzeń, to wielkość bufora wynosi około 27 870 zł. Z wyników badania wynika, że czterech na dziesięciu Polaków ma zgromadzone oszczędności na poziomie tego bufora, czyli posiada bezpieczeństwo finansowe" – wskazał główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

"Polacy coraz częściej odczuwają presję związaną z finansami osobistymi. Z jednej strony, obserwuje się wzrost oszczędności, czemu sprzyjają rosnące wynagrodzenia i spadek inflacji. Świadczy to również o większej dbałości o przyszłość finansową. Z drugiej strony, wysoki poziom zadłużenia, szczególnie w kontekście wysokich kosztów życia, stanowi poważny problem dla wielu gospodarstw domowych. W ostatnim półroczu 1/3 Polaków musiała wydawać oszczędności na podstawowe potrzeby. W efekcie, wielu Polaków musi balansować między koniecznością oszczędzania a spłatą zobowiązań finansowych" – dodał.

Poduszkę finansową znacznie rzadziej posiadają osoby młodsze, poniżej 25. roku życia, ponieważ część osób w tym wieku nie posiada jeszcze stałych dochodów i jest wspieranych przez rodziców. W starszych grupach wiekowych różnice są minimalne – mieszczą się w przedziale 80-87 proc. Zauważalny jest wzrost odsetka osób, których oszczędności pozwalają utrzymać się dłużej niż rok – od 8 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 19 proc. wśród osób 65+. W tych samych grupach, odsetek osób, których oszczędności wystarczą na nie więcej jak miesiąc, spada z 26 proc. w grupie najmłodszej do 10 proc. wśród seniorów.

Badanie pokazało także, że oszczędności na niższe kwoty, tj. od 1 tys. zł do 10 tys. zł, są bardziej powszechne wśród kobiet – 46 proc. względem 40 proc. Mężczyźni zaś gromadzą wyższe kwoty zapasowych środków. Poduszkę finansową od 30 tys. zł do ponad 100 tys. zł ma 44 proc. panów wobec 35 proc. pań.

Nowe dane

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK, od maja ubiegłego roku liczba niesolidnych płatników zmniejszyła się o 116 226 osób, a kwota zaległego zadłużenia spadła o ponad 194 mln zł. Nadal jednak około 2,5 mln Polaków ma niespłacone długi na kwotę 86,5 mld zł.

"A to oznacza, że średnio na konsumenta przypada 34 644 zł zaległych zobowiązań, co dla osób z niższymi oszczędnościami, które chciałby je wykorzystać na spłatę długów, może to być nie do udźwignięcia. Należy też pamiętać, że spadek oszczędności wykorzystywanych w tym celu, może prowadzić do problemów w razie nagłych potrzeb finansowych i dalszego nakręcania się spirali zadłużenia. Miejmy nadzieję, że w najbliższej perspektywie poziom oszczędności Polaków będzie rósł, a liczba osób z problemami finansowymi w naszych bazach będzie dalej spadać" – podkreślił główny analityk BIG InfoMonitor.

Badanie "Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków" zrealizowane przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1 098 dorosłych Polaków zostało przeprowadzone 27-29 czerwca 2025 r.

Czytaj też:

Inflacja w Polsce rośnie. Nowe dane GUS