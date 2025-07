Inflacja "runie w dół". Nowa prognoza

"Inflacja CPI potwierdzona w czerwcu w finalnym szacunku na 4,1 proc. r/r. Inflacja bazowa prawdopodobnie z nieznacznym wzrostem do 3,4 proc. r/r za zasługą wyższych cen usług (+0,8 proc. m/m). Nie jest to jednak powód do obaw – jednorazowo w tym samym czasie wzrosły ceny pojedynczych usług, które potrafią zaskoczyć (bilety lotnicze, usługi telekomunikacyjne, turystyka zorganizowana). To i tak blednie na znaczeniu, gdy wiemy, że już w lipcu inflacja CPI runie w dół poniżej 3 proc. r/r (w czym mocno pomogą efekty bazowe na nośnikach energii). Skłoni to RPP do obniżek stóp, najbliższa już we wrześniu" – napisali analitycy Banku Pekao na swoich mediach społecznościowych.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał we wtorek, że inflacja konsumencka wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc.

Nowa prognoza: Inflacja spadnie poniżej 3 proc.

Inflacja konsumencka spadnie poniżej 3 proc. r/r w lipcu, co pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej dalej obniżać stopy procentowe – być może o 50 pb we wrześniu i o kolejne 25 pb w listopadzie, jak oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"GUS potwierdził odczyt czerwcowej inflacji konsumenckiej (CPI) na poziomie 4,1 proc. r/r. Towary podrożały o 3,2 proc. r/r, a usługi o 6,3 proc. r/r, wobec odpowiednio 3,3 proc. r/r i 6,0 proc. r/r miesiąc wcześniej. Niewielki wzrost inflacji w czerwcu względem maja wynikał wg naszych szacunków ze wzrostu inflacji bazowej. Szacujemy, że w czerwcu inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 3,4 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w maju. W porównania do maja wyraźnie drożały m.in. usługi związane z turystyką zagraniczną (7,1 proc. m/m) oraz usługami transportowymi (5,5 proc. m/m)" – wskazał starszy ekonomista banku Adam Antoniak w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego. "Spodziewamy się, że wzrost cen w ujęciu miesięcznym będzie w lipcu tego roku wyraźnie niższy niż w lipcu ubiegłego roku, kiedy ceny wzrosły o 1,4 proc. m/m, co do sprowadzi roczny wskaźnik inflacji poniżej 3 proc. r/r" – dodał.

