Kamraci odpowiedzieli na słowa Bojke o banderyzmie. "Ja ci współczuję"

Rodacy Kamraci ustosunkowali się na antenie wRealu 24 (na platformie BanBye, publikacja także na kanał B420tv na YouTube) do głośnego wywiadu na Kanale Zero. Głos zabrali także na kanale "Bądź Na Bieżąco" na YouTube.

Wywiad z Kamratami uzupełniony opiniami publicystów Kanału Zero

Rozmowa Dawida Chęcia z Wojciechem Olszańskim "Jaszczurem" i Marcinem Osadowskim "Ludwiczkiem" została pocięta, skrócona i poprzecinana nagranymi później komentarzami publicystów Kanału Zero bez możliwości odniesienia się do tych wstawek przez gości. Komentarze w formule "fact-chekingowej" stanowiły po prostu odmienne opinie publicystów Kanału Zero.

Zarówno sama forma zaprezentowania wywiadu, jak i treść opinii wygłoszonych przez komentatorów z Kanału Zero spotkały się z bardzo negatywną reakcją internautów, co widać po komentarzach w mediach społecznościowych. W komentarzach wyraźnie przebija się oczekiwanie od kanałów youtubowych odmiennego podejścia niż w mainstreamowych mediach, które nie stronią od cenzury i prób instruowania odbiorców, co powinni myśleć, a co nie. Jeden z internautów napisał na X: "Tak nieudolnej próby wytłumaczenia, co mamy myśleć przez jakiekolwiek media jeszcze nie widziałem". Zwrócono także uwagę, że jeżeli zaprasza się do studia gości, to warto rozmawiać kontrując ich tezy, co zdecydowanie potrafi robić Stanowski, ale jeśli ma się je cenzurować, bo się z nimi nie zgadza, to lepiej w ogóle nie zapraszać.

Arleta Bojke: Naprawdę jak widzicie kogoś z portretem Bandery to nie ma tam wydźwięku antypolskiego

Szczególną krytykę wywołały tezy Arlety Bojke na temat banderyzmu na Ukrainie. – Ja nie chcę Ukraińców usprawiedliwiać, dlatego, że mi też nie podobają się banderowskie flagi na Stadionie Narodowym, czy w innym miejscu, nie podobają mi się też na Ukrainie. Prawdą jest, że wystarczy, że przekroczycie granicę polsko-ukraińską i zobaczycie mnóstwo czerwono-czarnych flag już we Lwowie i właściwie im dalej na wschód to tych czerwono-czarnych flag jest mniej, więcej jest tej oficjalnej niebiesko-żółtej ukraińskiej symboliki. Tylko, że to nie jest tak, że to jest ideologia banderowska skierowana przeciwko Polsce, że to jest taka ideologia banderowska, jak my ją postrzegamy patrząc przez pryzmat zbrodni wołyńskiej – mówiła dziennikarka.

Bojke podkreśliła, że Ukraińcy budują swoją tożsamość na antyrosyjskości i biorą na sztandary każdego, kto walczył z Rosją. – [...]Mam nadzieję, że kult współczesnych bohaterów wyprze ten kult Bandery. Ale naprawdę, w momencie gdy widzicie kogoś na Ukrainie z portretem Bandery czy z czerwono-czarną flagą, albo ulicę Bandery, to nie ma tam wydźwięku antypolskiego. Nawet sam prezydent Andrzej Duda opowiadał, żepodchodzili do niego ludzie, kiedy jeździł na Ukrainę z tą banderowską symboliką, dziękując za wsparcie Polski, zupełnie nie mając świadomości, czym dla nas jest ta symbolika – mówiła, dodając, że wiedza o Wołyniu jest w społeczeństwie ukraińskim znikoma.

W innym fragmencie Bojke powiedziała pytała, Bandera na Ukrainie nam przeszkadza, ale Stalin w Rosji nie? Oficjalnych danych nie ma, ale w Rosji stoi ponad sto pomników Stalina. Ponad 90 z nich powstało za rządów Putina. To świadoma polityka – mówiła. Dziennikarka podkreślała, że Ukraina "nie jest cała banderowska", a Bandera "aż takim bohaterem tam nie jest". Jak dodała, symbolika banderowska jest wykorzystywana przez Ukraińców bez związku z Polską.

Osadowski i Olszański odpowiadają

– Pani redaktor Arleta ja wam teraz wytłumaczę, co macie o tym myśleć Bojke pięknie relatywizuje – ocenił Osadowski.

Odnosząc się do tych słów Olszański powiedział na kanale "Bądź Na Bieżąco", że wyszło trochę tak, jakby Bojke „chciała zjeść ciasto i mieć ciastko”. – Przyznać nam rację, ale nie przyznać nam racji i sama bidulka nie wiedziała, co chce zrobić. Bo zadanie dostała, żeby być w kontrze do nas, ale tak trochę mogła, trochę nie mogła, zaklina rzeczywistość – powiedział.

– Ona wie, że Ukraina nie jest banderowska. To jak nie jest banderowska, to te nowe pomniki, zmiany nazw ulic na Bandery, po co to? – dodał, pytając, czy Bojke chce zrobić z nich idiotów. Następnie Olszański użył wulgaryzmu i zalecił Bojke "lek" "weź nie*****l". – Ja ci współczuję, bo te twoje pierdoły już będą za tobą całe życie szły – podsumował.

