Burza po wywiadzie w Kanale Zero. "Stanowski przebił Wysocką-Schnepf"

O tym, że Wojciech Olszański i Marcin Osadowski gościli w Kanale Zero było wiadomo od dłuższego czasu. Mimo upływu kolejnych dni, wywiad nie był jednak emitowany. Nieoczekiwanie w weekend pojawiła się informacja, że rozmowa pojawi się na Kanale Zero w niedzielny wieczór.

Bracia Kamraci w Kanale Zero. "To zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego"

Ta informacja wywołała oburzenie części komentatorów. W komentarzach zarzucano Krzysztofowi Stanowskiemu prorosyjskich patostreamerów.

"Goście Kanału Zero to członkowie radykalnej i agresywnej grupy prowokatorów politycznych. Wielokrotnie grozili innym osobom i prezentowali prorosyjską propagandę. Zapraszanie takich osób do mainstreamowej audycji to promowanie ich patologicznej działalności. To zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego RP" – przekonywał były doradca prezydenta Stanisław Żaryn. Podobnych głosów było więcej. Krytykom szybko odpowiedział sam Stanowski, który zaapelował o powstrzymanie się z komentarzami do czasu emisji programu.

Burza po wywiadzie z "Jaszczurem" i "Ludwiczkiem"

Szybko okazało się, że nie był to zwykły wywiad. Rozmowa z Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim została bowiem skrócona i poprzecinana komentarzami dziennikarzy Kanału Zero i polityków. Komentarze były odpowiedzią na tezy głoszone przez zaproszonych gości i miały mieć charakter "fact-chekingowy". Często były to jednak po prostu odmienne opinie. Zarówno sama forma zaprezentowania wywiadu, jak i treść opinii wygłoszonych przez komentatorów z Kanału Zero wywołały kolejną burzę w mediach społecznościowych.

"Jak się kogoś zaprasza na wywiad, to czy to są Kamraci, czy jakiś Jaś Kapela, Zembaczyński, to niech ten wywiad będzie normalną rozmową – najlepiej na żywo, bez żadnego wycinania. I każdy niech sobie sam wyrabia zdanie i ocenia gościa. To jest internet, a nie salonik Michnika" – skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.

W podobnym tonie do sprawy odniósł się publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz. "Gdyby Stanowski puścił ten materiał o czasie i bez interwencji cenzorskiej, dziś nikt by o nim nie pamiętał. Po tym co zrobił dorównał standardom pani Doroty Wysockiej-Schnepf, a wręcz je przebił. W finale ojcowie założyciele Kamratów, nawet wśród osób które mają ich za niezbyt poważnych, wyszli na rozsądnych ludzi. Profit" – ocenił.

Na tym jednak nie koniec ostrych komentarzy. Oto tylko ich niewielki wycinek:

