Osobiste wyznanie Stanowskiego. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Niecodzienny wpis pojawił się w poniedziałek na profilu Krzysztofa Stanowskiego w mediach społecznościowych. To chyba pierwszy raz, kiedy dziennikarz postanowił poruszyć publicznie tak osobisty temat. Sprawa ma związek ze zdrowiem jego mamy.

Krzysztof Stanowski zdecydował się na osobiste wyznanie. "Serce mojej mamy stanęło"

"Dokładnie 6 dni temu serce mojej mamy stanęło. Dzięki ratownikom medycznym i lekarzom ze szpitala na Banacha – teraz bije. Dwa 'strzały' defibrylatorem podczas rozpaczliwej reanimacji nic nie dały i gdy wydawało się, że nastąpił koniec końców, ten trzeci okazał się skuteczny" – napisał na platformie szef Kanału Zero.

Z relacji dziennikarza wynika, że konieczna okazała się wielogodzinna operacja. Później zaś była wielodniowa walk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, która – jak czytamy – wciąż trwa.

"Nie wiem, jak wyglądać będzie ostatni rozdział tej historii, dalej sytuacja jest bardzo poważna, ale po raz pierwszy widać nadzieję. Być może w tym tygodniu serce zostanie poproszone, aby biło samo, bez tej całej maszynerii" – zdradził Stanowski.

Stanowski: Czułem potrzebę podziękować publicznie tym ludziom

Z dalszej części wpisu dziennikarza dowiadujemy się, dlaczego właściwie postanowił podzielić się historią ze swojego życia prywatnego.

"Chciałem dać znać ratownikom medycznym, z którymi los nas przeciął w tamten wtorek, że wykonali fantastyczną pracę i jeśli się zastanawiali, z jakim efektem (jest szansa, że to czytają), to odpowiadam: nadzwyczajnym. Z kolei fachowość i profesjonalizm lekarzy z oddziału hemodynamiki oraz oddziału intensywnej opieki kardiologicznej ze szpitala na Banacha zasługuje na najwyższe uznanie" – napisał, wyjaśniając, że czuł potrzebę podziękować publicznie tym ludziom.

Czytaj też:

"Czasami nie potrafię się powstrzymać". Stanowski grzmi na wyrok sąduCzytaj też:

Stanowski zwrócił się do Żurka. "Proszę o radę"