Stanowski zwrócił się do Żurka. "Proszę o radę"

Swoje pytanie do szefa resortu sprawiedliwości Krzysztof Stanowski opublikował w niedzielę na platformie X.

Stanowski pyta Żurka o "neosędzię": Jestem w kropce

"Dzień dobry @w_zurek, jako że mieliśmy przyjemność poznać się osobiście, postanowiłem napisać" – zaczął swój wpis szef Kanału Zero. "Proszę o radę: czy powinienem stosować się do decyzji neosędziów? Byłem pewny, że nie, ale potem przeczytałem, że ta akurat neosędzia została przez Pana awansowana. I jestem w kropce" – dodał.

Sprawa ma związek z zabezpieczeniem wydanym przez sędzię Ewę Breś w sprawie wytoczonej Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi przez Dorotę Wysocką-Schnepf. O decyzji w tej sprawie poinformowała w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych sama dziennikarka. Na mocy decyzji sądu, Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek przez okres roku nie mogą m.in. nazwać jej "arcykapłanką propagandy".

Z dokumentu wynika, że sąd udzielił zabezpieczenia o zakazie naruszania dóbr osobistych Wysockiej-Schnepf przez Kanał Zero, Stanowskiego i Mazurka przez okres roku. Wymieniono w tym punkcie zestawianie jej ze zbrodniami komunistycznymi, w tym popełnionymi w czasie Obławy Augustowskiej, a także określanie jej mianem "arcykapłanki propagandy".

Zakaz naruszania dóbr osobistych został wydany również w odniesieniu do jej syna – Maksymiliana Schnepfa w kontekście wyboru jego imienia.

Stanowski kontra Wysocka-Schnepf

Przypomnijmy, że otwarty konflikt pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a Dorotą Wysocką-Schnepf wybuchł we wrześniu tego roku. Dziennikarka TVP wysłała wówczas do twórcy Kanału Zero i związanego z platformą Roberta Mazurka wezwanie przedsądowe, w którym domagała się od nich 100 tys. zł i publicznych przeprosin za słowa kierowane zarówno w jej stronę, jak i pod adresem jej rodziny.

Dziennikarze Kanału Zero od razu przekazali, że nie zamierzają wypełnić żądań Wysockiej-Schnepf i nie mają sobie nic do zarzucenia. Sprawa trafiła więc do sądu.

Czytaj też:

"Powtórka z rozrywki". Stanowski nie odpuszcza Wysockiej-SchnepfCzytaj też:

"Pierwszy raz w historii". Stanowski o wyjątkowym gościu w Kanale ZeroCzytaj też:

Plac zabaw jak wybieg dla psów? Urząd dzielnicy odpowiada na film Stanowskiego