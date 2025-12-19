Niespodziewana decyzja i nagły zwrot. Sąd wycofuje ENA wobec Romanowskiego

O decyzji sądu poinformował w mediach społecznościowych obrońca polityka, mec. Bartosz Lewandowski. Oznacza to, że poseł nie jest już ścigany poza terytorium Polski i może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej.

Zmiana decyzji po roku

"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła @RomanowskiPL. Pan poseł @RomanowskiPL może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską. Wcześniej INTERPOL odmówił wystawienia czerwonej noty" – napisał w serwisie X mec. Bartosz Lewandowski.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego został wydany dokładnie rok temu przez Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek tzw. neo-Prokuratury Krajowej, kierowanej wówczas przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Nakaz trafił 20 grudnia ubiegłego roku do władz węgierskich, ponieważ poseł PiS przebywał w tym czasie na Węgrzech. 10 stycznia 2025 r. Adam Bodnar skierował do węgierskiego ministra sprawiedliwości pismo z zapytaniem o przekazanie Marcina Romanowskiego na podstawie ENA. Ostatecznie polityk otrzymał na Węgrzech azyl, a Interpol odmówił wystawienia wobec niego tzw. czerwonej noty.

"Porażka Prokuratury Krajowej"

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy posła i uchylił ENA. Jak podkreśla mec. Lewandowski, uzasadnienie decyzji sądu jest wyjątkowo krytyczne wobec działań organów ścigania i władz państwowych. "W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym @RomanowskiPL, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw i wolności obywatelskich" – napisał adwokat.

Jak dodał, sąd wprost odniósł się do działań rządu oraz służb. "To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra @w_zurek zostały nawet przywołane) i służb" – zaznaczył Lewandowski. Według obrońcy Marcina Romanowskiego, sąd wskazał również na politycznie motywowane naciski wywierane na wymiar sprawiedliwości. "Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie" – napisał mecenas.

Istotnym elementem uzasadnienia miały być także powody odmowy wystawienia czerwonej noty przez Interpol, które – wbrew oficjalnej narracji rządu – zostały ujawnione i uwzględnione przez sąd. "Wbrew oficjalnej narracji rządu INTERPOL podał powody odmowy wydania czerwonej noty za @RomanowskiPL, które Sąd wziął pod uwagę przy wydaniu rozstrzygnięcia o uchyleniu ENA. Teraz rozumiem, dlaczego Prokuratura Krajowa nie chciała tych powodów ujawnić…" – podsumował mec. Lewandowski.

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie oznacza, że Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego przestał obowiązywać, a poseł nie jest obecnie ścigany na arenie międzynarodowej.

