Węgierski lider opozycji radzi Romanowskiemu: Szukaj nowego kraju

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" polityk stwierdził, że takie działanie jest poważnym nadużyciem i naruszeniem międzynarodowych zobowiązań, które obowiązują zarówno Polskę, jak i Węgry. – To szalone, że jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej daje azyl obywatelowi innego państwa UE, który jest poszukiwany w związku z zarzutami kryminalnymi. Nie taki jest cel udzielania azylu – powiedział Magyar.

Wszystko zależy od wyniku wyborów

Szef TISZA podkreślił, że w przypadku przegranej rządzącego Fideszu w nadchodzących wyborach parlamentarnych sytuacja Romanowskiego może ulec radykalnej zmianie. – Gdybym miał mu coś doradzić, to to, by im bliżej wyborów, tym bardziej starał się znaleźć nowy kraj, w którym będzie mógł się ukryć – stwierdził.

Sytuacja staje tym bardziej poważna, że według najnowszego sondażu, partia opozycyjna TISZA pod wodzą Petera Magyara wyraźnie wyprzedza rządzący Fidesz premiera Viktora Orbána. Na TISZĘ chce głosować 51 proc. badanych, a na Fidesz 36 proc., co daje przewagę 15 punktów procentowych.

Romanowski na Węgrzech od grudnia 2024 roku

Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości, opuścił Polskę w grudniu 2024 roku, krótko po tym, jak sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Polityk jest podejrzany o popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów o środki z Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenie uprawnień i podpisywanie umów bez wymaganych pełnomocnictw.

Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Wkrótce okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, powołując się na ustawę o prawie azylu. W poniedziałek 12 maja warszawski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrony Romanowskiego na decyzję o tymczasowym areszcie.

Choć pod koniec kwietnia Interpol odmówił wpisania Romanowskiego na listę osób poszukiwanych tzw. czerwoną notą, polityk wciąż jest formalnie ścigany przez polską prokuraturę i pozostaje objęty Europejskim Nakazem Aresztowania.

