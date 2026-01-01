Eksplozja w Szwajcarii. Polskie MSZ reaguje

Dramat rozegrał się ok. godziny 1.30 w nocy w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii. To wtedy podczas odbywającego się tam zabawy sylwestrowej doszło do eksplozji, a następnie pożaru. Z ustaleń mediów wynika, że ogień pojawił się w piwnicy baru La Constellation, gdzie odbywał się koncert. Następnie rozprzestrzenił się do środka lokalu.

Poranne informacje wskazywały, że w wyniku eksplozji zginęło dziesięć osób. Późniejszy bilans okazał się jednak dużo bardziej tragiczny. Przed godziną 11 szwajcarskie służby przekazały bowiem, że w kurorcie zginęło kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało rannych. Obrażenia większości poszkodowanych określono jako poważne.

Wiadomo, że wśród poszkodowanych są obcokrajowcy. Dramatycznie brzmią dane opublikowane przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort, powołując się na szwajcarską policję podaje, że w Crans-Montana śmierć mogło ponieść nawet 40 osób.

Tragedia w Szwajcarii. Reakcja MSZ

Głos ws. tragedii w Szwajcarii zabrał również rzecznik polskiego MSZ, Maciej Wiewiór.

"Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" – napisał przedstawiciel resortu spraw zagranicznych.

Jak zaznaczył rzecznik MSZ, ambasada RP w Bernie pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi służbami w Crans-Montana. Placówka gwarantuje wsparcie, jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyn nocnego pożaru.

Co wydarzyło się w kurorcie? Zełenski zabrał głos

Do tragedii odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"W Nowy Rok w Szwajcarii doszło do druzgocącej tragedii. Według dostępnych informacji, w wyniku eksplozji w ośrodku narciarskim Crans-Montana zginęło około czterdziestu osób, a około stu zostało rannych. Za każdym razem, gdy ktoś traci życie, odczuwamy smutek. Najważniejsze jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec podobnym tragediom gdziekolwiek na świecie” – napisał na portalu X ukraiński przywódca.

"Składamy kondolencje mieszkańcom Szwajcarii, Guyowi Parleminowi oraz wszystkim tym, którzy stracili członków rodziny i bliskich oraz życzymy szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym" – dodał.

