Atak Rosjan. Uderzyli blisko Polski

"Przez całą noc obwód znajdował się pod zmasowanym atakiem dronów typu Shahed. Łącznie kilkadziesiąt wrogich celów ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej na Wołyniu. (…) Odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary; ich gaszenie trwa, w szczególności w Łucku oraz w rejonie kowelskim" – przekazał Iwan Rudnycki, szef władz wojskowych obwodu wołyńskiego.

Jak podaje Radio Zet, na razie nie ma informacji o rannych i ofiarach śmiertelnych w obwodzie wołyńskim. Operator energetyczny Wołyńobłenerho oszacował, że w wyniku ataków od prądu odłączono ponad 100 tys. odbiorców.

Tragiczny bilans ataku

Z kolei w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zginęła jedna osoby, a cztery zostały ranne, natomiast w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju ucierpiały dwie osoby. W drugim z wymienionych regionów uszkodzona została krytyczna infrastruktura cywilna, a także wiele budynków, w tym mieszkalnych.

Władze obwodu zaporoskiego przekazały informację o dziewięciu osobach rannych. Siły rosyjski ostrzelały stolicę tej jednostki terytorialnej.

"Niestety, liczba rannych wzrosła; po wrogim ataku na Zaporoże jest ich już pięcioro, w tym dziecko" – napisał na Telegramie Iwan Fedorow z obwodowej administracji wojskowej.

Koniec wojny? Niebawem kluczowe spotkanie

Niebawem dojdzie do kolejnego spotkania doradców ds. bezpieczeństwa koalicji chętnych. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, rozmowy odbędą się 3 stycznia na Ukrainie, a trzy dni później przywódcy państw spotkają się we Francji.

Zełenski zabrał głos w mediach społecznościowych po rozmowie ze swoim przedstawicielem w negocjacjach, których celem jest zakończenie wojny z Rosją, Rustemem Umierowem, pełniącym funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

"Właśnie Rustem Umierow zdał mi relację z porozumienia z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego państw koalicji chętnych w sprawie spotkania w najbliższym czasie. Planujemy je na 3 stycznia w Ukrainie. Wkrótce po tym będziemy rozmawiać już na poziomie liderów – takie spotkania są potrzebne. Planujemy je 6 stycznia we Francji" – napisał ukraiński przywódca na portalu Telegram.

Czytaj też:

Tragedia w Szwajcarii. Zełenski zabrał głosCzytaj też:

Zełenski: Tyle brakuje nam do pokoju