Jak sieć zareagowała na weto? Zaskakujące wyniki analizy

Analizę przeprowadził profil "Polityka w Sieci". Poparcie dla weta wyraża 62 proc. komentarzy w sieci, podczas gdy krytycznych wpisów o decyzji prezydenta jest 38 proc.

Osoby popierające weto oceniają decyzję prezydenta jako akt patriotyzmu i ochrony suwerenności. Wskazują oni przede wszystkim na fakt wieloletniego zadłużenia oraz obawę, że skorzystają na nich zachodnie koncerny zbrojeniowe. "Zwolennicy chętnie posługują się retoryką antyestablishmentową wymierzoną w rząd Tuska, określając go jako strukturę działającą na rzecz interesów Niemiec i Brukseli kosztem polskich podatników i przyszłych pokoleń" – czytamy.

Krytycy prezydenta nie kryją oburzenia i wstydu oraz wyrażają obawę o bezpieczeństwo kraju. Krytycy zarzucają głowie państwa zdradę interesów Polski oraz blokowanie modernizacji armii.

"Krytycy wskazują też na groźbę konsekwencji militarnych i geopolitycznych: część komentarzy wprost powołuje się na zagrożenie ze strony Rosji i niedobory sprzętowe polskiej armii jako argumenty za koniecznością finansowania z SAFE. Nastrój po stronie krytycznej jest wyraźnie ciemniejszy i bardziej alarmistyczny pojawia się retoryka o braku suwerenności rzeczywistej, o krótkowzroczności i o działaniu politycznym wbrew racjonalnym interesom bezpieczeństwa państwa" – czytamy.

Tusk chce obejść prezydencie weto

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W odpowiedzi na decyzję głowy państwa, premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. – Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy Program Polska Zbrojna – zapowiedział.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat, w którym poinformowała, że rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. "Wobec bezprecedensowego i gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa w Europie, Polska musi pilnie i na dużą skalę zwiększyć inwestycje w zbrojenia. Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. Rząd zadeklarował ponadto kontynuację działań na rzecz pozyskania środków także na wsparcie zadań Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa" – przekazano.

