W tym kraju dochodzi do ataków na chrześcijan. Kardynał ostrzega

Doniesienia o incydentach podczas obchodów świąt Bożego Narodzenia wskazują na "niepokojącą erozję wolności religijnej" w tym kraju o największej na świecie liczbie ludności – powiedział hierarcha, cytowany przez portal Licas.news.

Kard. Ferrão złożył również noworoczne życzenia i modlił się "o dary pokoju dla naszych rodzin, harmonii dla naszych społeczności i jedności dla naszego państwa i narodu". Jednocześnie wyraził "głębokie zaniepokojenie" atakami na mniejszości, co – jak powiedział – jest "bolesnym świadectwem" narastającej atmosfery strachu i niepewności. Podkreślił, że takie akty "zatruwają moralną tkankę naszego narodu", który tradycyjnie miłuje pokój.

Hierarcha: Prześladowania za milczącą zgodą władz

Kardynał zwrócił uwagę, że chociaż konstytucja gwarantuje "swobodne i uczciwe praktykowanie religii", prześladowania nadal mają miejsce "za milczącą zgodą władz". Zaapelował do polityków, aby w 2026 roku "wypełnili swój konstytucyjny obowiązek i moralną odpowiedzialność", pociągnęli sprawców do odpowiedzialności i w ten sposób wzmocnili zaufanie do "demokratycznych wartości naszego wielkiego narodu".

Tłem dla tych słów jest – zdaniem aktywistów praw człowieka – znaczny wzrost liczby incydentów antychrześcijańskich w Indiach w grudniu 2025 roku. Narodowe Forum Prawników Zakonnych i Księży (National Lawyers Forum of Religious and Priests) informowało o atakach w całym kraju związanych z obchodami Bożego Narodzenia, w tym o aresztowaniach chrześcijan po spotkaniach modlitewnych w Radżastanie i Uttar Pradesz, okresowych zakazach śpiewania kolęd w niektórych częściach Madhja Pradesz oraz zakłóceniu obchodów Bożego Narodzenia dla uczniów z dysfunkcją wzroku w Dżabalpurze.

Incydenty "nie były ani odosobnione, ani spontaniczne", lecz raczej stanowiły część "systematycznego schematu zastraszania, kryminalizacji praktyk religijnych i zakłócania nabożeństw" – stwierdziło Forum. Podkreśloło, że policja i władze często nie interweniowały; co w niektórych przypadkach stanowiło "poważne naruszenie konstytucyjnego obowiązku państwa".

