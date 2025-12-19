Prezydent Ukrainy w Warszawie. Berkowicz: Banderowski kraj

Konfederacja zorganizowała w piątek przed Sejmem "pikietę przeciwko poddańczej polityce rządu wobec Ukrainy".

– Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy! – zaznaczył Sławomir Mentzen.

Parlamentarzysta zamieścił również fotografię dokumentującą wydarzenie. Za plecami polityków ugrupowania widoczny był transparent ze zdjęciem Wołodymyra Zełenskiego i napis: "Zełenski! Oddaj nasze 100 miliardów". Zgromadzeni przyszli na pikietę z biało-czerwonymi flagami.

Berkowicz atakuje Ukrainę

Ostry wpis zamieścił poseł Nowej Nadziei Konrad Berkowicz.

"Powinniśmy przestać finansować ten banderowski, przeżarty korupcją kraj, jakim jest Ukraina. Nie może być tak, że my w podskokach przelewamy im miliardy złotych, a oni nie mają nawet odwagi wydać pozwoleń na ekshumacje. To nie pomoc, to zwykłe frajerstwo, które trzeba zatrzymać" – napisał w mediach społecznościowych.

Polska pożyczy pieniądze Ukrainie

Z kolei europoseł Konfederacji Anna Bryłka zwróciła w piątek uwagę na zaciągnięcie przez państwa członkowskie UE (w tym Polskę) długu na rzecz pożyczki dla Ukrainy. Zobowiązania nie zaciągnęły jedynie trzy państwa: Węgry, Słowacja i Czechy.

"Kolejny wspólny, unijny dług! 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem. Rada Europejska zatwierdziła udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026–2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych. Pożyczka ta zostanie spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzyskane reparacje" – napisała deputowana do PE z ramienia Konfederacji.

Bryłka opublikowała dokument z zawartymi konkluzjami ustaleń.

"Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026-2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu" – czytamy w materiale.

