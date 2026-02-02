Krzysztof Bosak po raz czwarty został ojcem. Znamy imię dziecka

W poniedziałek żona wicemarszałka Sejmu opublikowała radosny wpis, w którym przekazała, że tuż przed weekendem na świat przyszedł ich syn – Stefan Jerzy.

Czwarte dziecko Kariny i Krzysztofa Bosaków

Nowo narodzony chłopiec jest czwartym dzieckiem małżeństwa. W 2020 roku Bosakowie powitali swojego pierwszego syna, Artura Maksymiliana. Dwa lata później urodził się Daniel Ksawery, a w 2023 roku na świat przyszła ich córka – Emilia Maria.

Na początku 2026 roku para doczekała się czwartego dziecka i zarazem trzeciego syna. Jak podkreśliła Karina Bosak, rodzeństwo z entuzjazmem przyjęło nowego członka rodziny.

"Rodzeństwo przeszczęśliwe, niecierpliwe, by się już z nim bawić, choć to wymaga jeszcze chwili" – napisała, dodając, że narodziny kolejnego dziecka są dla całej rodziny "wyjątkowym i wspaniałym wydarzeniem".

Żona wicemarszałka Sejmu podziękowała również personelowi szpitala za opiekę podczas porodu. "Dziękujemy personelowi szpitala, który się nami opiekował w czasie porodu, za wszelką pomoc, na którą mogą liczyć kobiety w tym pięknym i jednocześnie trudnym czasie, gdy ból i strach przeplata radość i wdzięczność. Profesjonalna opieka okołoporodowa to jedyna gwarancja bezpieczeństwa kobiet w tym wyjątkowym czasie. Jej standard nigdy nie powinien ulec obniżeniu!" – podkreśliła.

Krzysztof Bosak o porodzie

Narodziny Stefana Jerzego potwierdził także sam Krzysztof Bosak. W poniedziałek na antenie Radia ZET poinformował, że po raz trzeci uczestniczył w porodzie swojego dziecka. Jak zaznaczył, tylko raz nie mógł być obecny w szpitalu – z powodu pandemicznych ograniczeń. – Mężczyźni mają bardzo dużą rolę we wsparciu kobiet w trakcie wszystkiego, co towarzyszy porodowi – mówił polityk.

Czytaj też:

Osobiste słowa Bosaka o rodzinie. "Warto takie rzeczy napisać"