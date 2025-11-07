Osobiste słowa Bosaka o rodzinie. "Warto takie rzeczy napisać"

Krzysztof Bosak jest ojcem trójki dzieci, a jego żona jest obecnie w czwartej ciąży. Ich rodzina ma się powiększyć po Nowym Roku. Polityk zamieścił osobisty wpis, w którym opisał fragment ze swego osobistego życia.

"Dziś mój pierwszy syn, Artur, obchodził swoje piąte urodziny. Także dziś pierwszy raz występował na scenie, z grupą przedszkolaków, śpiewając piosenki patriotyczne w spektaklu z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Trudno to opisać jak codziennie nas zaskakuje nowymi umiejętnościami, ciekawymi uwagami czy po prostu spontanicznością i poczuciem humoru" – napisał wicemarszałek w mediach społecznościowych.

Polityk Konfederacji podkreśla, że trudno mu zmierzyć, ile radości dzieci wniosły do jego i jego żony życia. Jak podkreśla, ze względu na obowiązki związane z pracą nigdy nie mógł narzekać na nudę i brak atrakcji, jednak żadne z wcześniejszych doświadczeń nie jest porównywalne pod względem satysfakcji, jaką przynosi rola ojca.

"Myślę że warto takie rzeczy napisać, wobec wymierzonego w podstawy naszej cywilizacji jadu, z jakim obecnie niektóre media opisują rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo. Posiadanie dzieci jest super. Doskonalenie siebie, aby być dobrym rodzicem to piękna misja. Wychowanie dziecka, aby wyrosło na dobrego Polaka i katolika, to wspaniałe wyzwanie. Żaden światowy zgiełk nie powinien nam zabierać jasności i ostrości widzenia tych zadań i energii do ich podejmowania" – przekonuje Bosak.

Bosak ojcem po raz czwarty

W sierpniu Karina Bosak podzieliła się radosną wiadomością: "Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać. Tymczasem, szczęśliwego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny!".

