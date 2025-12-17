Któremu politykowi Polacy ufają najbardziej? Lider jest jeden

CBOS opublikował nowy ranking zaufania do polityków. Respondentom postawiono pytanie: "Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie?".

W grudniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Prezydentowi ufa 54 proc. respondentów.

Tak jak w listopadzie, drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo wicepremierzy, szefowie resortów obrony narodowej oraz spraw zagranicznych – Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski – 45 proc. osób deklaruje zaufanie do tych polityków.

Na trzeciej pozycji rankingu lokuje się Rafał Trzaskowski – 42 proc. zaufania.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia, Donald Tusk, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Mateusz Morawiecki, Tomasz Siemoniak, Waldemar Żurek.

Największą nieufność badanych budzą prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Grzegorz Braun. Trzecie miejsce w tej negatywnej klasyfikacji zajmuje były premier Mateusz Morawiecki.

Hołownia zyskuje. Jako jedyny

"Grudzień nie przyniósł dużych zmian w społecznych ocenach przedstawicieli naszej klasy politycznej. Jedynym politykiem, który w tym miesiącu zyskał nieco w opinii badanych jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Gorsze od listopadowych okazały się natomiast oceny szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka, któremu wraz ze wzrostem rozpoznawalności przybyło przeciwników oraz lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ubyło ponadto badanych mających zaufanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nieco gorsze od listopadowych okazały się też oceny Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Krzysztofa Gawkowskiego" – opisuje CBOS.

