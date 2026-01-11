Potrącił 6-latka i zmarł. Potworna tragedia przed kościołem

Do dramatycznej serii zdarzeń doszło w niedzielny poranek w miejscowości Nowosielec w powiecie niżańskim na Podkarpaciu.

Podkarpacie: 6-latek potrącony przed kościołem

To tam, w pobliżu kościoła, około godz. 9. 82-letni mężczyzna nieoczekiwanie stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w zaparkowane przy poboczu pojazdy. Jak wynika z informacji przekazanej portalowi tvn24.pl przez starszego brygadiera Ireneusza Szewczyka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, do jednego z samochodów wsiadała wówczas rodzina z dzieckiem. Auto uderzyło chłopca, a następnie przejechało go.

Poturbowany 6-latek został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie.

Kierowcy nie udało się uratować

To jednak nie był koniec tragicznych wydarzeń. Okazuje się bowiem, że prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy.

– 82-latek, pomimo reanimacji, zmarł – przekazała starszy sierżant Julia Madej-Sznajder, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

