Bryłka: Skończmy z propagandą sukcesu wokół SAFE

Ryszard Gromadzki: Koalicja rządząca forsuje z determinacją tzw. program SAFE. W jego ramach Unia Europejska ma w imieniu Polski zaciągnąć na 45 lat pożyczki na obronność w kwocie blisko 44 mld euro. Rząd Tuska przekonuje, że pożyczki mają skokowo wzmocnić potencjał obronny Polski i rodzimy przemysł zbrojeniowy. Według polityków obozu rządzącego wszyscy, którzy przeciwstawiają się przyjęciu programu SAFE, to zdrajcy lub głupcy. Inwektywy mają zagłuszyć poważne wątpliwości, które pojawiają się wobec programu?

Anna Bryłka: Moim zdaniem w debacie publicznej przede wszystkim odczuwalny jest deficyt faktów na temat samego programu i wprowadzającego go rozporządzenia. Zajmuję się tą sprawą prawie od roku, czyli od momentu, kiedy podczas posiedzenia Rady Europejskiej w marcu 2025 r. podjęto decyzję, żeby zwiększyć wydatki na obronność. Na pewno pamięta pan wystąpienie przewodniczącej von der Leyen, która zadeklarowała wtedy, że Unia Europejska zamierza wydatkować na zbrojenia 800 mld euro. Z tej puli 650 mld euro oznaczało wzrost wydatków na zbrojenia w PKB poszczególnych krajów członkowskich.