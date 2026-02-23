Tajemniczy wypadek prezydenta Litwy. Konieczna była operacja

O tajemniczym wypadku prezydenta Gitanasa Nausedy i jego poważnych konsekwencjach poinformowała kancelaria litewskiego przywódcy.

Prezydent Litwy trafił do szpitala. Przeszedł pilną operację

"Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda doznał w niedzielę urazu w domu. Po udzieleniu pierwszej pomocy głowa państwa udał się do Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie przeszedł operację rany lewego przedramienia" – podano w komunikacie.

Kancelaria przekazała ponadto, że noc po operacji prezydent Litwy spędzi w szpitalu.

Nie jest jasne, co właściwie wydarzyło się w domu litewskiego przywódcy. Z relacji mediów wynika, że uraz którego doznał Nauseda wymagał "szybkiej interwencji chirurgicznej".

Wiadomo, że życiu polityka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kim jest Gitanas Nauseda?

Gitanas Nauseda sprawuje urząd prezydenta Litwy od 2019 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą. Pracował jako bankowiec i nauczyciel akademicki. W latach 1998-200 był członkiem zarządu Banku Litwy. W 2019 roku wystartował w wyborach prezydenckich jako niezależny kandydat. W pierwszej turze, która odbyła się 12 maja uzyskał 30 proc. głosów, co dało mu drugie miejsce i pozwoliło przejść do drugiej tury. Zmierzył się w niej z Ingridą Šimonytė. W ostatecznym starciu uzyskał 65,9 proc. głosów.

W kolejnych wyborach prezydenckich Nauseda ubiegał się u reelekcję. Osiągnięty 12 maja 2024 roku wynik 43,95 proc. znów otworzył mu furtkę do drugiej tury. W niej po raz kolejny pokonał Šimonytė, uzyskując 74,43 proc. głosów.

