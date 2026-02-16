USA: Niezwykła inicjatywa biskupów w 250 lecie niepodległości

Wierzący zaproszeni są do odprawienia wspólnie 250 godzin adoracji eucharystycznej i podjęcia 250 uczynków miłosierdzia w parafiach i wspólnotach na terenie kraju.

Jedność w modlitwie i dziełach miłosierdzia

Według materiałów przygotowanych przez Konferencję Biskupów Katolickich USA (USCCB), inicjatywa ma na celu zjednoczenie wiernych w modlitwie i konkretnych gestach miłości bliźniego. To zaangażowanie ma być odpowiedzią lokalnego Kościoła duchowe i społeczne wyzwania współczesnej Ameryki. W komunikacie biskupi podkreślają, że udział w adoracji Najświętszego Sakramentu i angażowanie się w konkretne projekty może stać się znakiem wdzięczności za ojczyznę oraz narzędziem do budowania jedności i uzdrowienia społecznego.

"Zachęcamy wszystkich katolików, aby dołączyli do nas w modlitwie o jedność i uzdrowienie naszego narodu” – czytamy w oficjalnym przewodniku USCCB, który wyjaśnia ideę przygotowań do 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości.

Adoracja – kontemplacja i więź z Chrystusem

Według dokumentu, adoracja może przybierać formę różnych nabożeństw, ale ich istotą pozostaje modlitwa przez Najświętszym Sakramentem. Parafie są zachęcane do organizowania regularnych nabożeństw w najbliższych miesiącach, aż do 4 lipca 2026 r. – rocznicę ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Biskupi podają intencje, w których można odprawiać całe nabożeństwa: m.in. za życie, o pokój, powołania, za małżeństwa, o poszanowanie wolności religijnej i zawierzenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Miłosierdzie w praktyce

Także jeśli chodzi o uczynki miłosierdzia, biskupi podpowiadają, jakie działania można podjąć. To np. wsparcie kobiet w ciąży, przeżywających kryzys, pomoc rodzinom uchodźców, udzielanie korepetycji potrzebującym dzieciom, darowizny na rzecz banków żywności, wsparcie działań lokalnych instytucji pomocowych, np. Caritas.

Zawierzenie kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Episkopat zapowiada, że przy okazji czerwcowego zebrania plenarnego biskupów Stanów Zjednoczonych, zostanie dokonany akt poświęcenia narodu amerykańskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Także w związku z tym wydarzeniem, planowane są katechezy i publikacja materiałów, które pomogą wiernym lepiej zrozumieć to bezprecedensowe wydarzenie.

