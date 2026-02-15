Sakramenty dla zatrzymanych imigrantów. Tak wygląda posługa w USA

Wizyty duszpasterskie mają im zapewnić zwłaszcza dostęp do Eucharystii oraz wsparcie duchowe.

W Kalifornii bp Joseph Brennan z diecezji Fresno 15 lutego odprawił Mszę św. w California City Detention Facility – największym w stanie ośrodku prowadzonym przez federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). To pierwsza Msza św. biskupa Brennana w tego typu placówce.

Msza w ośrodku dla imigrantów

Chandler Marquez, rzecznik diecezji Fresno powiedział w rozmowie z EWTN News, że w ośrodku przebywają osoby pragnące sakramentów i duchowego wsparcia, do którego w warunkach odosobnienia mają ograniczony dostęp. Zaznaczył również, że w kontekście trwających deportacji obecny klimat dodatkowo zmotywował biskupa Brennana do celebracji Mszy św. w ośrodku. Przypomniał, że już w styczniu 2025 r. hierarcha opublikował list otwarty, w którym krytycznie odniósł się do nasilonych działań egzekucyjnych wobec imigrantów, wskazując na ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa i godność osób zatrzymanych.

W stanie Oregon abp Alexander Sample z archidiecezji Portland wydał 12 lutego oświadczenie, w którym podkreślił obowiązek Kościoła zapewnienia osobom zatrzymanym dostępu do sakramentów oraz wyraził zaniepokojenie masowymi deportacjami. „Musi istnieć lepsze rozwiązanie problemów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych” – zaznaczył.

W grudniu 2025 r. siedmiu biskupów odprawiło Mszę św. w Adelanto ICE Processing Center w Kalifornii.

Urzędnicy zachęcają duchownych do składania wniosków

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS), nadzorujący ICE, poinformował, że zachęca duchownych do składania wniosków o umożliwienie sprawowania praktyk religijnych w ośrodkach długoterminowego odosobnienia.

W ubiegłym roku pojawiły się jednak trudności w placówce ICE w Broadview w stanie Illinois. 12 lutego sędzia federalny orzekł, że DHS musi zapewnić warunki umożliwiające duchownym udzielenie zatrzymanym posypania popiołem i Komunii św. w Środę Popielcową.

