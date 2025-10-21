Już tylu nielegalnych imigrantów opuściło USA. "To dopiero początek"

Od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu 20 stycznia państwo amerykańskie deportowało ponad 515 000 nielegalnych imigrantów. Twierdzi tak Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Na początku swojej kadencji prezydent ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zawiesił prawo do ubiegania się o azyl i zgodnie z zapowiedziami wysłał na granicę wojsko. Od pierwszego dnia prezydentury Trumpa trwają deportacje nielegalnych imigrantów z USA. Przede wszystkim znacznie zwiększono liczbę zatrzymań nielegalnych imigrantów przebywających w kraju od dłuższego czasu.

Tylu nielegalnych imigrantów opuściło USA

Zastępca sekretarza Departamentu Tricia McLaughlin powiedziała w Fox News, że administracja jest "na dobrej drodze do pobicia historycznych rekordów". Do końca pierwszego roku prezydentury Trumpa deportowanych ma być 600 000 nielegalnych imigrantów. McLaughlin powiedziała, że kolejne 1,6 miliona nielegalnych cudzoziemców dobrowolnie opuściło USA, co łącznie przekracza dwa miliony. To nie wszystko. Od czasu objęcia urzędu przez Trumpa Departament aresztował kolejne 485 000 nielegalnych imigrantów.

McLaughlin: Słyszą nasze przesłanie

McLaughlin stwierdziła, że jest „to dopiero początek” i że Trump oraz sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem "ożywili agencję, która przez ostatnie cztery lata była oczerniana i pozbawiona możliwości wykonywania swoich zadań".

– Nielegalni imigranci słyszą nasze przesłanie, aby opuścić kraj teraz lub ponieść konsekwencje. Migranci zawracają nawet przed dotarciem do naszych granic – powiedziała McLaughlin, wskazując na 99,99-procentowy spadek migracji przez panamską Przełęcz Darien, która stanowiła kluczową trasę migracyjną do Stanów Zjednoczonych.

Trump realizuje obietnicę

– W obliczu historycznej liczby nakazów sądowych wydanych przez sędziów, ICE (Amerykańska Służba Imigracyjna i Celna), CBP (Urząd Celny i Ochrony Granic) i Straż Przybrzeżną Stany Zjednoczone poczyniły historyczne postępy w realizacji obietnicy prezydenta Trumpa dotyczącej aresztowania i deportacji nielegalnych imigrantów, którzy wtargnęli do naszego kraju – podkreśliła urzędnik.

Zatrzymania najgorszych przestępców

W miniony weekend Departament Bezpieczeństwa poinformował, że pomimo trwającego paraliżu rządowego (shutdown) kontynuuje akcję zatrzymywania "najgorszych z najgorszych" przestępców-nielegalnych imigrantów w całym kraju. W weekend DHS poinformowało m.in. o aresztowaniu nielegalnych imigrantów skazanych za gwałt na dziecku, napaść, ucieczkę z miejsca wypadku, porwanie i inne przestępstwa.

Jednym z aresztowanych był Erick Xavier Romero, obywatel Dominikany, który według agencji został skazany za gwałt na dziecku w Bostonie. Inny nielegalny imigrant, obywatel Gwatemali German Osvaldo Cortez-Chajon, został aresztowany w ten weekend po tym, jak został skazany za podróżowanie w celu spotkania się z dzieckiem w celu popełnienia bezprawnego aktu seksualnego w hrabstwie Dale w stanie Alabama. Trzeci nielegalny imigrant, obywatel Meksyku Graciano Lopez-Flores, został aresztowany po tym, jak został skazany za nieprzyzwoite zachowanie wobec dziecka w hrabstwie Orange w stanie Karolina Północna.

Czytaj też:

Kobiety "codziennie nękane" w niemieckiej szkole. Nie noszą chustCzytaj też:

Napchali tylu nielegalnych migrantów, że gminy spierają się między sobą