Odzyskają kompetencje zabrane przez KE, odrzucą pakt migracyjny

Olivier Bault z Instytutu Ordo Iuris i publicysta "Do Rzeczy" był gościem Łukasza Jankowskiego w Radio Wnet. Przedmiotem rozmowy była sytuacja polityczna we Francji w kontekście rosnącej władzy Komisji Europejskiej nad państwami członkowskimi, nieprzestrzegania przez tę władzę unijnych traktatów, a także przyśpieszenia procesu centralizacji Unii Europejskiej. Taką politykę stanowczo odrzuca obóz polityczny francuskiego Zjednoczenia Narodowego na czele którego stoi Marine Le Pen.

Bardella liderem sondaży prezydenckich

Bault przekazał, że w ostatnich sondażach prezydenckich Jordan Bardella wypada jeszcze lepiej, niż wcześniej jego szefowa. Polityk ten najprawdopodobniej będzie kandydatem prawicy, ponieważ w październiku Francuska Rada Stanu (najwyższy organ administracyjny Francji) podtrzymała niekorzystną dla Marine Le Pen decyzję sądu dotyczącą zakazu sprawowania funkcji publicznych. Liderka obozu Zjednoczenia Narodowego nie będzie mogła wystartować w wyborach na prezydenta Francji w 2027 roku, mimo że nie została skazana przez sąd. (Na razie mamy jedynie orzeczenie pierwszej w pierwszej instancji, a zatem wyrok jest nieprawomocny). Kandydatura Le Pen wzbudzała największe obawy tamtejszego establishmentu, ponieważ sondaże wskazywały, że wyjdzie ona z wyścigu zwycięsko.

Marine Le Pen: W Brukseli trwa zamach stanu

Bault zwrócił uwagę, że Bardella i Le Pen jasno zapowiadają, że natychmiast po objęciu władzy zamierzają odzyskać wszystkie bezprawnie nabyte przez Komisję Europejską kompetencje państwa francuskiego.

Le Pen powiedziała w ostatnim wywiadzie, że w Brukseli trwa permanentny zamach stanu właśnie dlatego, że KE bezprawnie przypisuje sobie kompetencje państw członkowskich, których zgodnie z traktatami nie ma.

Bault tłumaczył, że Le Pen, gdy dojdzie do władzy, zamierza prowadzić politykę Francji jako państwa suwerennego, przy czym nie stawia postulatu wyjścia z Unii Europejskiej. – Zamierza zreformować UE tak, żeby zakończyć dryf, w którym instytucje unijne zabierają państwom kolejne kompetencje. Le Pen wskazuje, że jest coraz więcej krajów, w których siły będące za taką reformą dochodzą do władzy – powiedział Bault.

Zjednoczenie Narodowe odrzuci pakt migracyjny

Bault przypomniał, że Zjednoczenie Narodowe po objęciu we Francji władzy nie będzie się przejmować unijnym paktem migracyjnym. Otwarcie mówią, że nie będą tego paktu stosować, zwrócił uwagę. Ponadto we Francji, nie licząc lewicy i skrajnej lewicy, w zasadzie panuje konsensus co do potrzeby zastopowania masowej migracji.

– [...] Francja tak naprawdę tak bardzo nie potrzebuje Unii, jeśli chodzi o względy geostrategiczne. Wręcz przeciwnie, dla Francji ten egzystencjalny problem Francji to jest masowa imigracja i islamizm, terroryzm islamski. I to mówią zarówno Marine Le Pen, jak i Jordan Bardella, jak i różni przedstawiciele Zjednoczenia Narodowego, ale też przedstawiciele innych partii prawicowych. I w tym momencie, kiedy kraj, naród stoi przed takim problemem egzystencjalnym, no to taki naród nie będzie się przyjmować tym, czy jego poczynania mogą zakończyć byt UE, choć podkreślam: nie mają takiego zamiaru – powiedział publicysta.

