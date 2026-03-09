Macron na Cyprze. Zapowiada misję z użyciem okrętów wojskowych

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w poniedziałek w Pafos z prezydentem Cypru Nikosem Christodoulidesem i premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem, aby okazać "solidarność" i omówić działania mające na celem "wzmocnienia bezpieczeństwa wokół Cypru i we wschodniej części Morza Śródziemnego" w związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.

Na początku marca francuska baza Camp de la Paix (Obóz Pokoju – red.) w Abu Zabi została trafiona dronem podczas ostrzału bazy emirackiej, sąsiadującej z francuską.

Francja wysyła statki wojskowe w kierunku Cieśniny Ormuz

Władze Francji skierowały już okręty wojenne na Morze Śródziemne i Morze Czerwone w ramach "obronnego" wsparcia dla sojuszników na Bliskim Wschodzie. Potencjalnie flota ta może być wysłana do Cieśniny Ormuz.

Jak przekazała Al-Jazeera Francja wyśle łącznie osiem okrętów wojennych, w tym dwa lotniskowce z helikopterami. Macron oznajmił, że ostatecznie mogą one przeprowadzić "misję eskortową" w Cieśninę Ormuz w celu ochraniania statków handlowych, powiedział Macron.

Przypomnijmy, że około 20 procent światowego zapotrzebowania na ropę naftową i około 20 procent skroplonego gazu ziemnego jest transportowane przez wspomniany szlak żeglugowy, który w obecnej sytuacji jest w praktyce zablokowany.

Macron: Misja eskortowa

Macron stwierdził, że Francja jest "w trakcie przygotowywania czysto obronnej, czysto eskortowej misji, która musi być przygotowana wspólnie z państwami europejskimi i pozaeuropejskimi i której celem jest umożliwienie – jak najszybciej po zakończeniu najbardziej intensywnej fazy konfliktu – eskorty kontenerowców i tankowców w celu stopniowego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz".

Na koncie prezydenta Francji w mediach społecznościowych opublikowanie nagranie z wizyty na Cyprze. W załączonym wpisie czytamy: "Naszym obowiązkiem jest również ochrona naszych współobywateli, którzy pozostają w regionie, w tym 400 000 obywateli Francji. Koordynujemy nasze działania, aby zapewnić im bezpieczeństwo i wesprzeć repatriację tych, którzy chcą wrócić. Wreszcie, faktyczne zamknięcie szlaków żeglugowych ma wpływ na gospodarkę światową. Podejmujemy działania w celu przywrócenia swobody żeglugi i zapewnienia bezpieczeństwa tych kluczowych dróg wodnych, w szczególności poprzez operację morską Unii Europejskiej Aspides. Podczas francuskiej prezydencji w G7 zainicjowałem koordynację na szczeblu szefów państw i rządów w celu rozwiązania problemów energetycznych".

