Bosak: Kompletna porażka rządu Donalda "mnie nikt nie ogra w UE" Tuska

W poniedziałek premier Donald Tusk napisał na X: "Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji". W twicie polityk nie wskazał, na ile czasu.

Chodzi o tzw. mechanizm solidarnościowy paktu migracyjnego, czyli przyjmowanie nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji do państw unijnych, także tych z Europy Środkowo-Wschodniej, które do tej pory nie otworzyły się na masową migrację, jak Niemcy, Francja czy Włochy. Wobec oporu części rządów, Komisja Europejska zgodziła się na rozważnie w swoim nakazie tymczasowych ustępstw.

Bosak: Kompletna porażka rządu Donalda Tuska

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że sprawa wygląda nieco inaczej, niż usiłuje komunikować szef rządu.

Relokacja migrantów albo płacenie kar

"Rada UE zatwierdziła właśnie mechanizm relokacyjny w ramach paktu migracyjnego. Beneficjentami relokacji mają być Włochy, Hiszpania, Grecja i Cypr. Pozostałe państwa będą zobowiązane do przyjęcia dziesiątek tysięcy imigrantów rocznie lub płacenia setek milionów euro" – napisał Bosak, załączając zdjęcie unijnego dokumentu.

Polska na łasce Brukseli, mimo braku traktatowych kompetencji UE

"Polska jest wymieniona w gronie państw, które mają możliwość ubiegania się ("possibility to request") o zwolnienie z części lub całości zobowiązań. A Unia będzie mogła na pokorną prośbę polskiego rządu łaskawie się zgodzić – lub nie. Decyzja została wyjęta z rąk polskiego rządu i przekazana do Unii, a przecież ta sprawa nie należy nawet do traktatowych kompetencji UE!" – czytamy dalej we wpisie Bosaka.

"Kompletna porażka rządu Donalda "mnie nikt nie ogra w UE" Tuska" – skwitował wicemarszałek Sejmu,

