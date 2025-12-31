Na tę zmianę Polacy czekali latami. Rośnie jeden z zasiłków

Przypomnijmy, że do 2011 roku zasiłek pogrzebowy był wypłacany w kwocie 7000 złotych. Jednak rząd Donalda Tuska obniżył jego wysokość do 4000 złotych. Rozwiązanie to funkcjonowało aż do 1 stycznia 2026 roku. Od tej daty świadczenie ponownie będzie wynosiło 7000 złotych. Co więcej, co roku w marcu będzie ono waloryzowane, jeśli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobie, która pokryła koszty pochówki. Świadczenie przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu i posiadają dokumenty, które to potwierdzają (np. fakturę).

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłacamy do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Warto wiedzieć, że kwota zasiłku zależy nie od daty złożenia wniosku, lecz daty śmierci osoby, na pochówek której ma zostać przyznane świadczenie. Jeśli zgon osoby nastąpił przed 1 stycznia 2026 roku, wtedy zasiłek wyniesie 4000 złotych.

Przykład: 4000 zł to 100 proc. Na pogrzeb łącznie wydano 10 000 zł. Na przykład jedna osoba spoza rodziny wydała 3 000 zł (to jest 30 proc. z 10 000 zł), a druga 7000 zł (to jest 70 proc. z 10 000 zł). Pierwsza osoba dostanie 1200 zł (30 proc. z 4000 zł), a druga 2800 zł (70 proc. z 4 000 zł).

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. Choć sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

