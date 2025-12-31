Pomoc prawna o 100 proc. droższa. Adwokaci i radcy prawni zarobią więcej
Dodano: 
Adwokat, zdjęcie ilustracyjne
Adwokat, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać wyższe stawki minimalne za czynności adwokatów i radców prawnych. Niektóre kategorie spraw podrożeją o 100 proc.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że „zmiany mają na celu dostosowanie stawek do obecnych realiów ekonomicznych, zapewnienie bardziej adekwatnego wynagrodzenia za świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej oraz poprawę funkcjonowania systemu pomocy prawnej w Polsce”

– Stawki podlegające modyfikacji wywodzą się z 2015 roku i przestały odzwierciedlać współczesne warunki ekonomiczne. Podwyższenie opłat adwokackich nie wpłynie na ceny usług prawnych, co oznacza, że obywatele nie poniosą dodatkowych kosztów. Nowe regulacje przyniosą korzyści zarówno prawnikom, jak i ich klientom, albowiem zwiększą zainteresowanie adwokatów prowadzeniem spraw z urzędu – twierdzi Waldemar Żurek.

Nowe regulacje przewidują wzrost stawek o 100 proc. w następujących kategoriach spraw:

  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – z 240 zł do 480 zł;
  • sprawy o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – z 240 zł do 480 zł;
  • sprawy o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – z 120 zł do 240 zł;
  • sprawy o wyjawienie majątku – z 120 zł do 240 zł;
  • sprawy o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym
  • u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – z 120 do 240 zł;
  • sprawy o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – z 120 zł do 240 zł;
  • sprawy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – z 300 zł do 600 zł;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie – z 480 zł do 960 zł;
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – z 240 zł do 480 zł;
  • czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – z 240 zł do 480 zł.

O 50 proc. wynagrodzenia wzrosną w następujących sprawach:

  • sprawy objęte dochodzeniem – z 360 zł do 540 zł;
  • sprawy objęte śledztwem – z 600 zł do 900 zł;
  • czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – z 180 zł do 270 zł;
  • postępowania przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – z 360 zł do 540 zł;
  • sprawy o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – z 360 zł do 540 zł.

Źródło: DoRzeczy.pl / gov.pl/web/sprawiedliwosc
