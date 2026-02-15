W kolejce do Polski

Aliens in Poland to kanał na YouTube, który prowadzi polsko- -indyjskie małżeństwo. – Pomysł na kanał wziął się z tego, że obracając się w środowisku obcokrajowców w Warszawie, słyszeliśmy bardzo dużo ciekawych historii. Osoby z różnych krajów mają zupełnie inną perspektywę na Polskę. Chcieliśmy podzielić się tymi historiami z naszymi widzami. Nasz kanał to jest spojrzenie na Polskę z perspektywy obcych – mówiła na antenie radiowej Czwórki współtwórczyni kanału Aliens in Poland, Kamila Dudzic.