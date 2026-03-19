Polska wśród pionierów? MAP nie wyklucza udziału w projekcie dot. myśliwca 6. generacji

Ruszyły prace nad myśliwce 6. generacji. "Ma ona być jeszcze bardziej 'stealth', z jeszcze większym udźwigiem uzbrojenia i lepszymi parametrami silnika (silników). Według wstępnych szacunków koszt myśliwca 6. generacji wyniesie ok. 60 mld dolarów, dlatego marzyć o jego stworzeniu mogą tylko najbogatsi" – opisuje serwis tvp.info.

W gronie państw, które nie wykluczają swojego udziału w tym ambitnym projekcie, jest Polska. Defence24 zauważa, że GCAP to obecnie najbardziej obiecujący europejski program myśliwca szóstej generacji, który zaliczył już nawet publiczny debiut. "Podczas targów lotniczych w 2024 r. RAF prezentował makietę tej konstrukcji, można było nawet zasiąść za sterami samolotu, który w Wielkiej Brytanii otrzymał wstępną nazwę Tempest" – wskazano. "Idea Tempesta ewoluuje w ciekawym kierunku. Będzie to głównie samolot atakujący o bardzo dużym zasięgu, dysponujący wysoką prędkością i dużym udźwigiem. Oznacza to, że będzie mniej zwrotny niż klasyczny myśliwiec, ale prawdopodobnie nie będzie to miało znaczenia, ponieważ większość ataków będzie przeprowadzał poza zasięgiem wzroku pilota" – pisał w 2024 r. brytyjski ekspert Nicholas Drummond.

Polska nie posiada infrastruktury do budowy samego samolotu, ale mogłaby uczestniczyć w "tworzeniu oprogramowania, algorytmów sztucznej inteligencji, systemów łączności czy bezzałogowych", które będą stanowić istotny element myśliwca w ramach programu GCAP.

Wiceszef MAP o planach Polski

W rozmowie z TVP Info Konrad Gołota z Ministerstwa Aktywów Państwowych ujawnił, że nasz kraj chciałby dołączyć do programu GCAP (Global Combat Air Programme), w ramach którego Wielka Brytania, Włochy oraz Japonia pracują nad nowym samolotem bojowym.

– Dzisiaj musimy nadrobić pewne zaległości w tej kwestii, bo w Polsce w ostatnich dekadach nie produkowaliśmy samolotów, więc nasz przemysł lotniczy wymaga rozwinięcia. Przypomnę, że nad myśliwcem szóstej generacji, w ramach Global Combat Air Programme (GCAP), pracuje m.in. konsorcjum trzech krajów: Włochy, Wielka Brytania i Japonia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawiałem z przedstawicielami przemysłów obronnych zarówno Włoch, jak i Japonii – powiedział wiceminister. – Jest zrozumienie dla naszej propozycji i jest chęć dalszych rozmów – powiedział wiceminister Konrad Gołota.

Również Niemcy zabiegają o udział w projekcie. 5 lutego kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozmawiał na ten temat z premier Włoch Giorgią Meloni.

Czytaj też:

