Jest Europejski Nakaz Aresztowania dla Marcina Romanowskiego

Decyzję warszawski Sąd Okręgowy ogłosił w komunikacie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i wydał ponowne ENA wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. "Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" – poinformowano.

Przypomnijmy, że pierwszy ENA został uchylony w grudniu ur. decyzją sędziego Dariusza Łubowskiego. "Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego" – napisał wówczas w mediach społecznościowych obrońca polityka adwokat Bartosz Lewandowski.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że zostanie złożony ponowny wniosek o wydanie ENA. – Będzie także wnioskować o wyłączenie sędziego, który jednoosobowo, na posiedzeniu niejawnym wydał takie rozstrzygnięcie – dodał minister. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył z rozpatrywania sprawy sędziego Łubowskiego, a sprawa ENA wobec Romanowskiego trafiła do sędzi Izabeli Ledzion.



Gdy w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy posła i uchylił ENA, mec. Bartosz Lewandowski wskazywał, że uzasadnienie decyzji sądu jest wyjątkowo krytyczne wobec działań organów ścigania i władz państwowych. "W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym Marcina Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw i wolności obywatelskich" – napisał adwokat.

Jak dodał, sąd wprost odniósł się do działań rządu oraz służb. "To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra Waldemara Żurka zostały nawet przywołane) i służb" – zaznaczył Lewandowski. Według obrońcy Marcina Romanowskiego, sąd wskazał również na politycznie motywowane naciski wywierane na wymiar sprawiedliwości. "Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie" – napisał mecenas.

