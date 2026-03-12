Wicekomendant policji odwołana. Zaskakujące kulisy

Do sytuacji, która doprowadziła do odwołania wicekomendat, miało dojść 18 lutego. "Pani wicekomendant komisariatu w Raszynie otrzymała przez pocztę kwiatową bukiet kwiatów. Znalazła w nim kopertę zawierającą 5 tysięcy złotych. Policjantka tłumaczy dziś, że miała tego dnia urodziny i myślała że jest to prezent od członka rodziny. Później miała próbować ustalić kto z rodziny zrobił jej taką niespodziankę" – opisuje Radio Zet.

Zabrakło niezwłocznego przekazania sprawy przełożonym

Sęk w tym, że sprawę zgłosiła swojemu przełożonemu dopiero po dwóch tygodniach. Zrobiła to 4 marca. "Stało się to po rozmowie z jednym z policjantów, który miał dziękować jej za wysłanie na kurs aspirancki i dopytywać się czy podobał się jej bukiet kwiatów. Dziś policyjne BSW prowadziło czynności z tym policjantem. Pani wicekomendant została odwołana z funkcji" – czytamy. Wiadomo, że sprawa policjantki została przekazana do dyspozycji komendanta powiatowego policji

Artykuł 229 Kodeksu karnego pozwala liczyć na klauzulę niekaralności jeżeli osoba, która przyjęła łapówkę niezwłocznie zgłosi ten fakt organom ścigania.

"Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta Komisariatu Policji w Raszynie, w związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny służbowej. Sprawa dotyczy próby wręczenia korzyści majątkowej" – informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie.

"Jednocześnie Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska i przeniesieniu do swojej dyspozycji Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Raszynie. W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające, których celem jest ustalenie, czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego" – przekazano.

Czytaj też:

Wciąż odnajdują drony z września? Zaskakujące odkrycie pod KoninemCzytaj też:

Policjant aresztowany. Nieoficjalnie: To zastępca naczelnika