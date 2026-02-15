"Co za idiotka". Szok po słowach europosłanki Lewicy

Kwestia wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz kontrowersje związane z faktem, że nie wypełnił on ankiety bezpieczeństwa były komentowane przez polityków w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET".

Szokujące słowa Scheuring-Wielgus. "I to byłby wspaniały finał"

W obronie Czarzastego stanęła eurodeputowana Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. – Przede wszystkim czuję się zażenowana tym, że prezydent Karol Nawrocki rzucił na tapetę RBN-u temat, który zupełnie nie przystawał do tematu bezpieczeństwa […] Mam wątpliwość czy wsadzenie tego punktu do RBN-u nie było koordynowany między prezydentem a mediami PiS-owskimi i Amerykanami – powiedziała. Polityk podkreślała przy tym, że marszałek Sejmu został sprawdzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co dla niej "przecina całą tę dyskusję". – Doskonale też wiemy, że funkcjonariusze ABW mieli wątpliwości, czy przyznać panu Nawrockiemu dostęp do informacji – dodała.

W pewnym momencie wagę sprawy postanowił nakreślić Paweł Sałek. – Mamy sytuację taką, że jeśli coś by się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, przypominając że mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją.

Na te słowa w zdumiewający sposób zareagowała polityk Lewicy. – I to byłby wspaniały finał – odparła. – Co pani powiedziała? – nie dowierzał w to, co usłyszał poseł PiS.

"Ależ oni go nienawidzą"

Słowa europosłanki szybko odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Bardzo ostro zareagował na nie szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "Co za idiotka" – ocenił.

Wypowiedź Scheuring-Wielgus skomentował również adwokat Bartosz Lewandowski. "Widzę, że Lewica trzyma poziom. Co takiego ta partia wniosła wartościowego do polskiego parlamentaryzmu? Jak nie kąpiele w trakcie pracy, tańce w Sejmie, idiotyczne wypowiedzi, wyjątkowa hipokryzja (pieski ze schroniska pozdrawiają!), to jeszcze niejasne związki z Rosją i generowanie konfliktów międzynarodowych" – napisał mecenas na platformie X.

Na mocny komentarz zdecydował się również Paweł Jabłoński z PiS.

