Ta sprawa mocno podzieliła Polaków. Chodzi o Czarzastego

To jedna z tych spraw, która w ostatnim czasie odbiła się szerokim echem. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zerwaniu wszelkich kontaktów z marszałkiem polskiego Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Oficjalnym powodem, wskazanym przez Amerykanów, była ostra krytyka Donalda Trumpa ze strony tego polityka. Szybko okazało się, że chodzi przede wszystkim o reakcję Czarzastego na prośbę o poparcie przez niego wniosku o przyznanie prezydentowi USA Pokojowej Nagrody Nobla. Formalnej odmowie wyrażonej w liście towarzyszyło ostre przemówienie Czarzastego, w którym zarzucił Trumpowi destabilizowanie organizacji międzynarodowych poprzez prowadzenie "polityki siły", opartej na transakcyjności, łamiącej zasady, wartości, a "często także prawo międzynarodowe".

Zapytano Polaków o reakcję Czarzastego. Oto wyniki sondażu

Czy marszałek Sejmu przesadził w swojej reakcji? O to zapytano Polaków w sondażu panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. "Reakcja Włodzimierza Czarzastego na list z USA wzbudziła spore kontrowersje, a wyniki badania pokazują głęboki podział wśród Polaków" – wskazuje portal.

Okazuje się bowiem, że 37 proc. respondentów oceniło, iż marszałek nie przesadził. 25 proc. tej grupy wskazało odpowiedź "wcale nie przesadził".

Z kolei o tym, że reakcja Czarzastego była zbyt gwałtowna przekonanych jest 36 proc. pytanych. Zaznaczmy, iż w ocenie 20 proc. z tej grupy polityk Lewicy "mocno przesadził".

"Co czwarty ankietowany (27 proc.) przyznaje, że nie zna szczegółów sprawy, co czyni ten podział jeszcze bardziej wyrazistym wśród osób śledzących spór" – czytamy.

Trump nie zasługuje na Nobla? Miażdżące wyniki sondażu

Zdecydowanie bardziej jednoznacznie prezentuje się opinia Polaków ws. samego Donalda Trumpa. Aż 63 proc. pytanych oceniło bowiem, że amerykański przywódca nie zasługuje na Nobla. Przeciwnego zdania jest zaledwie 16 proc. respondentów. Z kolei 21 proc. pytanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Podobna jednoznaczność wyłania się z kolejnego pytania dotyczącego zaangażowania Polski w starania o uhonorowanie Donalda Trumpa Nagrodą Nobla. Większość, bo 57 proc., odpowiada tu negatywnie.

Zaledwie 18 proc. uważa, że Polska powinna udzielić w tej sprawie prezydentowi USA oficjalnego poparcia.

Co czwarty badany (25 proc.) pozostaje w tej kwestii niezdecydowany.

Badanie zostało przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 11-12 lutego 2026 roku. Metoda: CAWI (ankieta internetowa). Próba: ogólnopolska populacja Polaków w wieku od 18 lat wzwyż, N=1045.

