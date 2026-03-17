"To może od razu wobec von der Leyen w Brukseli?". Ziobro nie wytrzymał

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziów.

Nawrocki nie odbierze ślubowania sędziów TK? Kierwiński kreśli alternatywny scenariusz

Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w poniedziałek w Radiu ZET, że „to jest pewien automat, pan prezydent powinien odebrać tę przysięgę od nich, natomiast jeżeli pan prezydent będzie sabotował ten proces, znajdziemy inny sposób”.

– Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Mogę sobie wyobrazić złożenie tej przysięgi przed marszałkiem Sejmu, przed Zgromadzeniem Narodowym, a mogę sobie też wyobrazić zupełnie inny scenariusz, ale nie będę dzisiaj spoilerował w tym zakresie – powiedział.

Marcin Kierwiński zapewnił, że „wszystko będzie zgodne z prawem”.

Ziobro skomentował słowa Kierwińskiego

Głos w sprawie słów szefa MSWiA zabrał były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Na platformie X przypomniał, iż „Kierwiński twierdzi, że sędziowie TK nie muszą składać ślubowania wobec prezydenta RP. Wystarczy Marszałek Sejmu”.

„To może od razu wobec von der Leyen w Brukseli albo jeszcze lepiej Steinmeiera w Berlinie?” – zapytał.

Dodał, że „skutek prawny »identyczny«”.

„Tak właśnie wygląda »państwo prawa« Tuska” – ocenił Zbigniew Ziobro.

