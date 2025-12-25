Państwo dopłaca do przeprowadzki. Takie warunki trzeba spełnić

Bon na zasiedlenie to pomoc dla osób bezrobotnych, które chcą podjąć zatrudnienie po przeprowadzce do nowej miejscowości. Wysokość świadczenia jest bardzo atrakcyjna. Warto zatem sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie od urzędu pracy.

Bon na zasiedlenie. Kto może otrzymać?

Świadczenie jest przeznaczone dla określonej grupy osób. Aby móc się o nie ubiegać, należy spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim należy być osobą bezrobotną. Należy także aktywnie poszukiwać pracy. Co ważne, nowe miejsce zamieszkania musi zładować się co najmniej 80 km od dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu w obie strony musi przekraczać 3 godziny dziennie.

Warto także pamiętać, że każdy powiatowy urząd pracy może wprowadzić dodatkowe kryteria przy przyznawaniu bonu. W niektórych przypadkach osoba wnioskująca nie może np. przekroczyć 30. roku życia.

Jaka jest wysokość świadczenia? Co roku jest ona inna, a wynika to z faktu, że kwotę bonu na zasiedlenie wyznacza się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Zgodnie z przepisami urząd pracy może przyznać bon wysokości do 200 proc. średniej pensji. W 2025 roku jest to ok. 17 tys. złotych.

Pieniądze można wydać na czynsz, kaucję za mieszkanie, transport mebli czy inne opłaty związane z nowym domem.

Dodatkowe warunki

Otrzymanie środków to jednak dopiero początek. Potem należy spełnić dodatkowe warunki, aby nie powstała konieczność zwrotu bonu.

Miesięczne wynagrodzenie w nowej pracy nie może być niższe niż płaca minimalna (w 2025 roku to 4666 zł brutto miesięcznie). Należy także udokumentować zatrudnienie przez co najmniej180 dni w ciągu ośmiu miesięcy (240 dni) od otrzymania bonu. Po upływie tego okresu należy w ciągu 30 dni złożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty (umowy, oświadczenia), które potwierdzą fakt zatrudnienia i otrzymywania odpowiedniej pensji. Co ważne, nie można podjąć pracy u pracodawcy, u którego w ciągu ostatnich 180 dni przed rejestracją w urzędzie było się zatrudnionym.

Przed przystąpieniem do składania wniosku o bon na zasiedlenie warto sprawdzić wszystkie informacje na stronie powiatowego urzędu pracy. Przede wszystkim należy upewnić się, że PUP ma środki na wypłatę bonu.

