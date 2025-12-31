"Tego na szczęście nikt nie zawetuje". Tusk nie kryje radości

Inflacja konsumencka w Polsce w grudniu 2025 zaskoczyła okazała się nieco niższa niż w listopadzie – wynika ze wstępnych danych GUS.

Radości z tego powodu nie kryje premier Donald Tusk.

„Dobra wiadomość na koniec roku. Inflacja w grudniu spadła do 2,4%! Tego na szczęście nikt nie zawetuje” – napisał na platformie X szef rządu.

Inflacja konsumencka w grudniu

Inflacja konsumencka w Polsce (CPI) w grudniu wyniosła 2,4 proc. rok do roku. Oznacza to wynik niższy niż w listopadzie, gdy po rewizji inflacja CPI sięgnęła 2,5 proc.

Oznacza to, że odczyt jest niższy od oczekiwań ekonomistów.

Ze wstępnych danych wynika, że w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu 2025 roku wrosły o 2,4 proc. (wobec 2,5 proc. w listopadzie). Nośniki energii podrożały rok do roku o 2,8 proc. (wobec 2,7 proc. w listopadzie). Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały rok do roku o 3,1 proc. (w listopadzie staniały o 1,9 proc.).

Dzisiejszy odczyt oznacza, że inflacja CPI znajduje się nieco poniżej celu NBP, który wynosi 2,5 proc. z tolerowanymi odchyleniami +/- 1 pkt proc.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił na platformie X, że „kończymy 2025 rok z naprawdę niską inflacją”.

„2,4 proc. za grudzień to odczyt poniżej celu inflacyjnego NBP i poniżej oczekiwań analityków” – dodał.

Andrzej Domański ocenił, że „wynagrodzenia rosną, inflacja spada – rośnie siła nabywcza pensji Polaków”.

