Minister skrytykował decyzję Czarzastego. "Nic dobrego nie wprowadził"

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL) został zapytany o decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dotyczącą tzw. kilometrówek.

– Ja jestem parlamentarzystą, ale nie korzystam z kilometrówek. Przede wszystkim ze względu na to, że korzystam z transportu Ministerstwa Infrastruktury – powiedział.

Dodał, że jeżeli miałby oceniać decyzję marszałka Czarzastego, to „nic ona nie pomaga, jeszcze bardziej komplikuje system”.

– Nasi wyborcy, opinia publiczna oczekiwała tego, że albo będzie jasny czytelny system ich rozliczania, albo tych kilometrówek nie będzie i trzeba się zdecydować na jeden wariant. Dzisiaj ten system został przez marszałka jeszcze bardziej skomplikowany. Nie wiem, czy pan marszałek kiedykolwiek korzystał z kilometrówek, czy jeździ samochodem, natomiast nic dobrego nie wprowadził – ocenił Dariusz Klimczak.

Poselskie kilometrówki. Czarzasty podjął decyzję

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał we wtorek zmianę zarządzenia dotyczącą tworzenia i finansowania biur poselskich. Zmiany regulują zasady rozliczania tzw. poselskich kilometrówek i mają zwiększyć kontrolę oraz przejrzystość rozliczeń, w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym.

Kancelaria Sejmu poinformowała we wtorek, że od 1 stycznia 2026 roku w życie wchodzą nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu. Marszałek Sejmu podpisał nowelizację zarządzenia dotyczącego tworzenia i finansowania biur poselskich. Zmiany wzmacniają kontrolę i przejrzystość rozliczeń – w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym oraz w przypadku najmu długoterminowego samochodów.

Po nowym roku będą zatem obowiązywać surowsze przepisy dotyczące najmu długoterminowego pojazdów. Limit zwracanych kosztów za przejazdy poselskie na obszarze okręgu wyborczego będzie wynosił 1725 zł miesięcznie. Ponadto dla przejazdów poza okręgiem wyborczym powstanie specjalny rejestr z ich datami i trasami. Zasady będą analogiczne do delegacji pracowniczych.

Podpisanie zarządzenia w sprawie kilometrówek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział już w połowie listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie. Wskazywał wtedy, że zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

