Śmiertelnie ranił 4-letnią córkę. Nowe informacje o funkcjonariuszu SOP

Nowe informacje ws. sprawcy tragedii, która w poniedziałkowy wieczór rozegrała się w Ustce na Pomorzu poinformował rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa płk Bogusław Piórkowski.

Atak funkcjonariusza SOP na rodzinę. Nowe informacje

– W sprawie zostanie wszczęta procedura mająca na celu wydalenie funkcjonariusza ze służby – poinformował rzecznik w rozmowie z Polską Agencją Prasową. – Musimy zgromadzić wszystkie dokumenty z policji i prokuratury, przeanalizować je, a następnie uruchomić procedurę, w wyniku której mężczyzna zostanie wydalony ze służby, najprawdopodobniej w trybie dyscyplinarnym – dodał.

Z informacji przekazanych przez Piórkowskiego wynika, że funkcjonariusz miał ważne badania okresowe, w tym psychologiczne. Gdyby z jakiegoś powodu ich nie miał, musiałby zostać zawieszony w służbie. – W tym przypadku tak się nie stało, mężczyzna był w służbie czynnej – wyjaśnił.

Jak dodał, w czasie kiedy doszło do tragedii mężczyzna przebywał z rodziną na urlopie w dodając, że do zdarzenia doszło w czasie, gdy 44-latek przebywał z rodziną na urlopie wypoczynkowym.

Tragiczny finał rodzinnej awantury w Ustce. Nie żyje 4-latka

O awanturze w jednym z mieszkań w Ustce miejscowa policja została zaalarmowana ok. godziny 21.30. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, zastali tam agresywnego 44-latka, który wcześniej ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny i siebie. Mężczyzna został obezwładniony. Niestety, okazało się, że obrażenia rannej 4-letniej dziewczynki są bardzo poważne. Mimo długiej reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.

Pozostali zaatakowani członkowie rodziny zostali przetransportowani do szpitala. Tam, w asyście policji, trafił również napastnik, który oficjalnie został zatrzymany. Szybko okazało się, że to funkcjonariusz SOP.

