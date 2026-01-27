Funkcjonariusz SOP zaatakował rodzinę. Nie żyje dziecko

Tragedia rozegrała się w poniedziałkowy wieczór.

Tragiczny finał rodzinnej awantury w Ustce

O awanturze w jednym z mieszkań w Ustce miejscowa policja została zaalarmowana ok. godziny 21.30. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, zastali tam agresywnego 44-latka, który wcześniej ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny i siebie. Mężczyzna został obezwładniony. Niestety, okazało się, że obrażenia rannej 4-letniej dziewczynki są bardzo poważne. Mimo długiej reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.

Pozostali zaatakowani członkowie rodziny zostali przetransportowani do szpitala. Tam, w asyście policji, trafił również napastnik, który oficjalnie został zatrzymany.

Napastnik do funkcjonariusz SOP

Z ustaleń policji wynika, że 44-latek jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa.

Obecnie w związku z tragedią trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

