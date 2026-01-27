Nowa rola Andrzeja Dudy. "Jestem zaszczycony"

Heritage Foundation to konserwatywny think thank amerykański. Były prezydent Andrzej Duda będzie zajmował się tematyką bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowości obronnej Europy, odporności demokracji oraz przygotowywaniem rekomendacji dotyczących przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

"Prezydent Duda sprawował władzę z jasnym zrozumieniem tego, co narody są winne swoim obywatelom: bezpieczne granice, bezpieczeństwo publiczne i odwagę przeciwstawienia się samozwańczym elitom globalnym. Jego doświadczenie w obronie suwerenności narodowej Polski w Europie stanowi cenną lekcję dla Amerykanów zaangażowanych w przywracanie samorządności w kraju. Z przyjemnością witamy go w Heritage w momencie, gdy przyszłość Zachodu zależy od narodów, które wciąż pamiętają, komu służą" – wskazał prezes Heritage Foundation i Heritage Action dr Kevin Roberts w komunikacie, cytowanym przez portal wPolityce.pl.

Głos zabrał także sam Andrzej Duda. "Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation jako ekspert wizytujący. Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność. Z niecierpliwością czekam na możliwość wniesienia tego doświadczenia do wieloletniej pracy Heritage Foundation na rzecz promowania konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy" – oświadczył.

Duda otworzył wspólny biznes z żoną

W sierpniu 2025 r., po dwóch kadencjach, Andrzej Duda pożegnał się z Pałacem Prezydenckim. Były prezydent pozostaje jednak aktywny w przestrzeni publicznej. Wydał autobiografię "To ja. Andrzej Duda". Prowadził także autorski program w Kanale Zero.

W październiku ub.r. Duda został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, określanego jako "polski Revolut".

Z kolei w ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że Andrzej Duda wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą założyli spółkę komandytową zajmującą się doradztwem. Firma nosi nazwę "Andrzej Duda PAAD", a jej siedziba mieści się w Krakowie.

