Była para prezydencka założyła nowy biznes. Wiemy, czym się teraz zajmują

Firma byłej pary prezydenckiej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 grudnia 2025 r. Odpowiednią umowę sporządzono 1 grudnia 2025 r. w kancelarii notarialnej w Krakowie.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, były prezydent Andrzej Duda wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą założyli spółkę komandytową zajmującą się doradztwem. Firma nosi nazwę "Andrzej Duda PAAD", a jej siedziba mieści się w stolicy Małopolski.

Czym będzie się zajmować była para prezydencka?

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zostali wspólnikami. Były prezydent jest w spółce komplementariuszem, czyli prowadzi jej sprawy, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Wielkość jego udziału w firmie wynosi 500 tys. złotych.

Z kolei była pierwsza dama jest w spółce komandytariuszem. To oznacza, że nie prowadzi codziennych spraw firmy, pełni rolę inwestora, ale ma prawa kontrolne i prawo do udziału w zysku. Wielkość jej udziału w firmie wynosi 10 tys. złotych. W danych rejestrowych przy jej nazwisku wpisany jest zapis: "ponadproporcjonalny udział w zysku – w stosunku do wkładu do spółki". Wynosi on 50 proc.

W KRS wpisano, że spółka będzie się zajmować "doradztwem związanym z zarządzaniem". Chodzi m.in. o doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej.

"Wśród pozostałych obszarów działalności nowego biznesu byłego prezydenta są też m.in. badania rynku i opinii publicznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Są też wpisane branże pod kątem żony, byłej wieloletniej nauczycielki języka niemieckiego w krakowskim liceum – nauka języków obcych oraz kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy w formach pozaszkolnych" – podała Wirtualna Polska.

Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.

Tak wygląda "emerytura" Andrzeja Dudy

W sierpniu 2025 r., po dwóch kadencjach, Andrzej Duda pożegnał się z Pałacem Prezydenckim. Były prezydent pozostaje jednak aktywny w przestrzeni publicznej. Wydał autobiografię "To ja. Andrzej Duda". Prowadził także autorski program w Kanale Zero.

W październiku ub.r. Duda został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, określanego jako "polski Revolut". W rozmowie z "Pulsem Biznesu" były prezydent wyjaśnił, że po latach służby publicznej chce wykorzystać swoje doświadczenie, "aby wspierać rozwój technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę".

Czytaj też:

Duda premierem? "Będę rozważał"